¿Por qué tarda la autorización de medicamentos en Senasa? La entidad responde y explica que se hace

Los afiliados del Seguro Nacional de Salud (Senasa) pueden esperar entre 45 minutos y una hora para la autorización de medicamentos en farmacias. La institución reconoció que el proceso se ha extendido, explicó las razones y qué se está haciendo.

“El tiempo es prolongado en la espera de autorización de medicamentos en una farmacia, estamos trabajando para agilizarlo”, dijo el director ejecutivo de Senasa, Edward Guzmán, entrevistado en el programa Uno+Uno.

El funcionario explicó que la demora “se ha producido por la inclusión de múltiples validaciones en el procedimiento de farmacia para evitar algunas situaciones que se daban anteriormente, como por ejemplo evitar el pago de recetas en blanco”.

Indicó que “esas situaciones provocaron que se hayan tenido que aumentar los controles de validación” y “una serie de verificaciones que ha hecho que ese proceso haya aumentado”.

¿Qué se está haciendo?

Guzmán informó que la institución desarrolla una plataforma propia para la validación de medicamentos en farmacias.

Edward Guzmán, director del Seguro Nacional de Salud (Senasa)

“Estamos en el proceso de desarrollo de nuestra propia plataforma para la validación de medicamentos de farmacia, que esperamos que, los tiempos de esperas -que somos conscientes que son largos- y que tienen que durar 45 minutos y hasta una hora, afiliados de otras ARS probablemente lo hagan más expeditos. Estamos trabajando en eso”.

Señaló que, pese al aumento en los tiempos, la operatividad no se ha detenido.

“Es una organización que está operando con total normalidad. Las autorizaciones de procesos no se pararon, no se han parado ni se van a parar en ningún momento”.

También destacó que “Se ha fortalecido la institución. Se creó la unidad de contraloría interna, la creación de la Comisión Técnica, que viene a ser un cuerpo asesor, fiscalizador, de acompañamiento al Consejo de Senasa”.

Situación financiera Senasa

Senasa maneja un presupuesto mensual de 5,800 millones de pesos y procesa dos millones de autorizaciones al mes, lo que, según Guzmán, evidencia que su operatividad es robusta.

De las 17 ARS del país, solo una tiene su propia plataforma tecnológica; las demás utilizan una de las tres plataformas disponibles en el mercado. Senasa sería la segunda con sistema propio.

En 2024, la institución registró un déficit financiero de aproximadamente 14,700 millones de pesos.

En 2025 tuvo un superávit de 1,034 millones de pesos.

“Eso no quiere decir que Senasa tiene positivo 1,034 millones de pesos, simplemente que el déficit de reserva técnica que tenía en 2024 se redujo en 1,034 millones de pesos”.