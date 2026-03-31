¿Volverá tu ex?
El horóscopo de este martes 31 de marzo del 2026
Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.
ARIES 21/03-21/04
Hoy es un buen día para todo lo relacionado con la salud.
Realizate un chequeo y empieza una dieta.
TAURO 22/04-21/05
Tu renuencia a crecer está afectando notoriamente tu
realidad emocional. Deberás modificar ciertas conductas.
GEMINIS 22/05-21/06
No podrás evitar verte arrastrado a participar en ciertos
acontecimientos que te pondrán al borde del ataque de nervios. Cuidado.
CÁNCER 22/06-21/07
Con mucho trabajo de por medio lograrás alcanzar un
rendimiento que no creías posible. Confía en tus aptitudes.
LEO 22/07-21/08
has continuas demostraciones de inmadurez terminarán por arruinar tu actual relación de pareja. Malas noticias a nivel laboral.
VIRGO 22/08-21/09
Deberás comenzar a manejarte de una manera diferente en tu vida cotidiana, pues tus pautas actuales han demostrado ser erradas.
LIBRA 22/09-21/10
Finalmente se vislumbrarán ciertos resultados de tanto
empeño y trabajo a nivel laboral. Saborea tus éxitos tanto como puedas.
ESCORPIO 22/10-22/11
Finalmente lograrás abrir tus ojos a los cambios que debieron suscitarse hace tiempo. Una puerta se abre en tu futuro.
SAGITARIO 23/11-21/12
Jornada complicada. Debido a las decisiones que tomarás
causarás el descontento de los que te rodean. Apégate a tus elecciones.
CAPRICORNIO2/12-21/01
Tus valores serán puestos a prueba por la vida durante la
jornada de hoy. Recuerda, el camino fácil eventualmente lleva al fracaso.
ACUARIO 22/01-21/02
Las ideas del corazón ocuparán por completo tu mente en la jornada, no dejando espacio para nada
más en ella.
PISCIS 22/02-21/03
No contarás con todo el apoyo de los astros hoy, te verás despojado de tu personalidad encantadora. Replanteos económicos.
Horóscopo
El horóscopo de este lunes 30 de marzo del 2026
Hoy