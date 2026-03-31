El horóscopo de este martes 31 de marzo del 2026

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ARIES 21/03-21/04

Hoy es un buen día para todo lo relacionado con la salud.

Realizate un chequeo y empieza una dieta.

TAURO 22/04-21/05

Tu renuencia a crecer está afectando notoriamente tu

realidad emocional. Deberás modificar ciertas conductas.

GEMINIS 22/05-21/06

No podrás evitar verte arrastrado a participar en ciertos

acontecimientos que te pondrán al borde del ataque de nervios. Cuidado.

CÁNCER 22/06-21/07

Con mucho trabajo de por medio lograrás alcanzar un

rendimiento que no creías posible. Confía en tus aptitudes.

LEO 22/07-21/08

has continuas demostraciones de inmadurez terminarán por arruinar tu actual relación de pareja. Malas noticias a nivel laboral.

VIRGO 22/08-21/09

Deberás comenzar a manejarte de una manera diferente en tu vida cotidiana, pues tus pautas actuales han demostrado ser erradas.

LIBRA 22/09-21/10

Finalmente se vislumbrarán ciertos resultados de tanto

empeño y trabajo a nivel laboral. Saborea tus éxitos tanto como puedas.

ESCORPIO 22/10-22/11

Finalmente lograrás abrir tus ojos a los cambios que debieron suscitarse hace tiempo. Una puerta se abre en tu futuro.

SAGITARIO 23/11-21/12

Jornada complicada. Debido a las decisiones que tomarás

causarás el descontento de los que te rodean. Apégate a tus elecciones.

CAPRICORNIO2/12-21/01

Tus valores serán puestos a prueba por la vida durante la

jornada de hoy. Recuerda, el camino fácil eventualmente lleva al fracaso.

ACUARIO 22/01-21/02

Las ideas del corazón ocuparán por completo tu mente en la jornada, no dejando espacio para nada

más en ella.

PISCIS 22/02-21/03

No contarás con todo el apoyo de los astros hoy, te verás despojado de tu personalidad encantadora. Replanteos económicos.