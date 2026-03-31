La termoeléctrica de Manzanillo fortalece el sistema eléctrico

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El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, resaltó la importancia de la nueva central termoeléctrica Manzanillo Power Land, la cual definió como la más moderna del Caribe, e incorpora 414 megavatios (MW) netos al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Indicó que esta planta jugará un papel clave en la estabilidad del sistema eléctrico, al contar con tecnología de punta que permitirá responder de manera eficiente a las variaciones en la demanda energética.

El ministro explicó que la infraestructura incorpora avanzados sistemas de control y monitoreo, incluyendo tecnologías que permiten regular la frecuencia, lo que facilita una operación más precisa, segura y adaptable a las necesidades del sistema eléctrico nacional.

Santos destacó que durante la gestión del presidente Luis Abinader la generación de energía renovable en el país casi se ha cuadruplicado, como resultado de las políticas públicas orientadas a diversificar la matriz energética.

Entrevistado en el espacio Tribuna de la Verdad, por la emisora Z101, el funcionario precisó que la capacidad de generación renovable pasó de 554 megavatios en el año 2020 —sin incluir las hidroeléctricas— a unos 2,000 megavatios en la actualidad.

“Se ha cuadruplicado casi la cantidad de energías renovables”, enfatizó.

Asimismo, destacó que solo en el año 2025 la administración Abinader incorporó aproximadamente 1,150 megavatios de energía, lo que evidencia el ritmo acelerado de expansión del sector eléctrico y el impulso a proyectos de fuentes limpias en todo el territorio nacional.

Santos subrayó que este crecimiento refleja el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad, la reducción de la dependencia de combustibles fósiles y la promoción de energías renovables como la solar y la eólica.

En ese sentido, explicó que el incremento en la capacidad instalada ha permitido avanzar hacia un sistema eléctrico más eficiente, resiliente y amigable con el medio ambiente, fortaleciendo al mismo tiempo la seguridad energética nacional.

El ministro reiteró que estos avances han sido posibles gracias a la atracción de inversiones, el establecimiento de un marco regulatorio favorable y la ejecución de proyectos estratégicos en distintas regiones del país.

Finalmente, indicó que el objetivo es continuar ampliando la participación de las energías limpias en la matriz energética dominicana, consolidando un modelo energético moderno que garantice un suministro más estable, sostenible y accesible para toda la población.