Horóscopos de hoy 12 de enero 2026: cómo afrontar tus desafíos según tu signo

ARIES 21/03-21/04

Te gusta disfrutar, eres hábil para las relaciones públicas. Rodéate de gente divertida y asiste a eventos sociales y culturales.

TAURO 22/04-27/05

Con visión de estratega entablarás buenas relaciones comerciales. Amores muy inestables e intelectualmente vacíos.

GÉMINIS 22/06-21/06

Estarás confuso, perdido, sin control de tu mundo. Encuentros favorables con personas de autoridad en tu ámbito.

CÁNCER 22/06-21/07

Tendrás que salvar obstáculos, pero para ello no deberás fijarte en pequeños detalles y concentrarte en lo importante.

LEO 22/07-21/08

Se armoniza tu medio ambiente personal y laboral. Mejora la relación con tus amigos y compañeros de trabajo. Logros personales.

VIRGO 22/08-2/09

Tendrás buenas intenciones, pero la comunicación se torna difícil. Las interferencias de todo tipo hacen agua tus planes.

LIBRA 22/09-2/10

Cualquier novedad te producirá un estado de excitación y de interés desbordado. Llamarán poderosamente tu atención las innovaciones.

ESCORPIO 22/10-22/11

Surgirán cambios repentinos y drásticos. Los viejos esquemas ya no sirven y se rompen, y habrá un reajuste en tus asuntos.

SAGITARIO 23/11-21/12

Posibilidad de viajar o tener contacto con lugares lejanos. Ideas confusas sobre un problema laboral. Acepta sugerencias.

CAPRICORNIO2/12-2/01

Te preguntarás algunas cosas que no comprendes de la vida y te percatarás de otras que antes ni siquiera podías suponer.

ACUARIO 22/01-21/02

Se ve que hoy estás lleno de energía. El ejercicio y ciertas sonrisas harán maravillas en tu cuerpo y alma, debes estar atento.

PISCIS 22/02-27/03

Puedes hacer una pausa y esperar un cambio que está al llegar. En un momento determinado tendrás que intervenir y tomar decisiones.