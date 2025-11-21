Los astros predicen
Lo que revela tu horóscopo en este viernes 21 de noviembre
Horóscopos Hoy: Descubre lo que cada signo tiene preparado para hoy. ¡Consulta tu horóscopo y prepárate para lo inesperado!
ARIES 21/03-20/04
Habrá demoras y complicaciones en el trabajo. No te enfades porque no se debe a la ineficiencia de algún colega. Sé paciente.
TAURO 22/04-21/05
Disfrutas de la vida, del confort y del amor. Naciste para
eso y, cada día, inviertes tu tiempo y empeño para vivir bien y tranquilo.
GEMINIS 22/05-2006
Una persona más joven te va a servir de ejemplo revelador. No es momento de presionarte tanto porque repercutirá en tu salud.
CÁNCER 22/06-21/07
No todo el mundo aprueba lo que hiciste en el pasado,
pero de pronto serás el ejemplo para los miembros de la familia.
LEO 22/07-21/08
Llamadas, viajes, propuestas comerciales, entrevistas y correspondencia muy urgente llegarán a tu puerta. Aires favorables.
VIRGO 22/08-21/09
No puedes con la rutina y jamás te quedas callado ante las injusticias. Persigue tus proyectos más utópicos, que no han pasado de moda.
LIBRA 22/09-21/10
Tienes muy en claro tus proyectos, pero asegúrate que los demás estén en sintonía. No debe haber margen de error o irás al fracaso.
ESCORPIO 22/10-22/11
Hoy caerás en cuenta de que parte importante de una vida sentimental plena es compartir las desventuras con la persona que amas.
SAGITARIO 23/11-21/12
Eres una persona falta de iniciativas, no sabes hacia dónde vas, qué es lo quieres y qué necesitas. En resumen, vives un gran caos.
CAPRICORNIO2/12-21/01
Estarás en paz con el mundo que te rodea. Tendrás una sensación de felicidad que te permitirá dar rienda suelta a tu imaginación.
ACUARIO 22/01-21/02
Felicitaciones, se adueñará de ti una profunda sensación de confianza y optimismo. Aprovéchala para resolver asuntos pendientes.
PISCIS 22/02-21/03
Hoy podrán decirte cosas feas, inventar rumores ofenderte, pero nada logrará afectar tu autoestima. Sorprenderás a los demás.