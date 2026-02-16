Dominicanos afectados en recientes hechos de sangre ocurridos en El Bronx

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Múltiples hechos de sangre han ocurrido en los últimos días en el condado de El Bronx, donde residen más de 500 mil dominicanos, viéndose involucrados presuntamente muchos de ellos.

Dos hombres resultaron heridos durante un tiroteo ocurrido en el club nocturno “El Palenque”, ubicado en el 1061 de la calle Home, área donde residen decenas de familias dominicanas.

Una mujer, de 38 años, fue baleada frente al 383 E. de la calle 143. Cuatro personas están involucradas en el tiroteo.

Un video muestra a cuatro niños caminando y un hombre sacó un arma de fuego del bolso de unos de los menores y fue entonces cuando tres hombres comenzaron a disparar. Todos huyeron y son perseguidos.

Dos desconocidos asaltaron a punta de pistola dos personas en una lavendería ubicada en el 3601 de la avenida Bainbridge, despojandolos de sus teléfonos celulares, prendas y carteras, entre otras pertenencias. Los pistoleros huyeron y estaban vestidos de negros. Son perseguidos.

Un desconocido atracó a una joven a punta de cuchillo en el edificio 260 de la avenida Brook, para quitarle su celular y otras pertenencias. Nadie resultó herido. El asaltante huyó y es perseguido.

Un joven de 17 años fue arrestado con relación a la muerte a tiros de Christopher Redding, de 16 años, en la avenida Kingsbridge. El adolescente victimario enfrenta cargos por asesinato, intento de asesinato, homicidio involuntario, agresión y posesión criminal de un arma.

Dos mujeres asaltaron a un hombre de 38 años, lanzándolo al suelo y luego patearlo por distintas partes del cuerpo para despojarlo de 300 dólares y otras pertenencias. El hecho sucedió cerca de la avenida Davidson y West Kingsbridge Road.

Un hombre que conducía una scooter por Bronx River Parkway y Boston Road, fue atropellado gravemente y dejado abandonado por un conductor que se dio a la fuga. La Policía investiga el caso.

Bryce Montesdeoca, de 26 años, atacó con un cuchillo, sin aparente motivos, a dos mujeres, de 77 y 23 años, cortándole la cara a cada una. Ellas se encontraban en el interior de un edificio en Bruckner Boulevard y la avenida Underhill, en el sector de Soundview.

Un hombre fue asesinado a tiros frente a un edificio de apartamentos en el 660 Thwaites Place, cerca de Boston Road, en el vecindario de Pelham Parkway, mientras estaba sentado dentro de su vehículo aparcado.

Hasta el 8 de febrero, la Policía informó de 24 incidentes de tiroteos con 29 heridos en lo que va del año en El Bronx, frente a los 19 incidentes de tiroteos y 23 heridos informados en el mismo período en 2025.

La semana pasada, la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, anunció que creará una segunda patrulla en El Bronx para organizar y gestionar mejor las operaciones policiales en todo el condado. Esta medida también traerá más de 200 policías adicionales al distrito. Se espera que la reorganización entre en vigor esta primavera.