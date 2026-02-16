El mayor decomiso de drogas en República Dominicana: cifras, rutas y qué sigue en la investigación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El cargamento de presunta cocaína incautado en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia, ascendió a 2,049 paquetes, equivalente —según la Dirección Nacional de Control de Drogas— a más de dos toneladas, constituyéndose en el mayor volumen de droga confiscado en el interior de una lancha por vía marítima.

La institución indicó que la sustancia narcótica fue ocupada en una embarcación tipo “Go Fast”, la cual se dirigía hacia costas dominicanas en actitud sospechosa, con varios individuos a bordo.

“Tras más de 15 horas de seguimiento ininterrumpido, las unidades actuantes lograron neutralizar la embarcación, de aproximadamente 30 pies de eslora, a varias millas náuticas al sur de las costas del referido municipio. En su interior fueron ocupadas 69 pacas, que contenían un total de 2,049 paquetes de la sustancia, envueltos en fundas plásticas y marcados con distintos logotipos”, dijo la DNCD.

De acuerdo con los primeros informes, la lancha, equipada con dos motores fuera de borda de 150 caballos de fuerza cada uno, sin nombre ni matrícula, habría arribado a costas dominicanas procedente de Sudamérica, modalidad empleada por las redes criminales para intentar introducir grandes alijos de drogas al territorio nacional.

“Los paquetes ocupados fueron enviados bajo estricta cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, para determinar el tipo y peso exacto del cargamento”, se lee en un comunicado.

Agrega que durante la operación fueron arrestados seis ciudadanos dominicanos, quienes serán sometidos a la acción de la justicia en las próximas horas, por violación a la Ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

De igual forma, destacó que en el operativo también participaron efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD) y de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), coordinados por el Ministerio Público, con el apoyo del U.S. Southern Command.

Han ocupado más de 3.2 toneladas de narcóticos en lo que va de año

La DNCD, con el firme respaldo de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República, los organismos de inteligencia del Estado y la cooperación internacional, continúa fortaleciendo su capacidad operativa, logrando confiscar en lo que va del año 2026 más de 3.2 toneladas de distintas sustancias narcóticas, lo que reafirma el liderazgo de las autoridades dominicanas en el combate regional contra el tráfico ilícito de drogas.