El futuro
¿Qué te deparan los astros hoy? Descubre tu horóscopo signo por signo
Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.
ARIES (21/03 - 21/04)
Las determinaciones clave que deberás tomar hoy cambiarán radicalmente el curso de tu vida en un futuro cercano. Cuidado.
TAURO (22/04 - 21/05)
Determinarás que es necesario romper el silencio y comenzar a sacar a la luz ciertos problemas personales que te agobian.
GÉMINIS (22/05 - 21/06)
Intentarás ayudar a un amigo y te responderá de muy mala manera. Explícale tu intención, pero no invadas su intimidad.
CÁNCER (22/06 - 21/07)
Tu vida empieza a encaminarse luego de superar varios conflictos. Es momento de relajarse y mirar hacia delante.
LEO (22/07 - 21/08)
No temas en defender tus ideales, aunque los demás no coincidan contigo. Si crees en tus ideas, mira hacia delante y arremete.
VIRGO (22/08 - 21/09)
Si te pones firme, lograrás que tus ideas prevalezcan sobre las de los demás y terminen haciendo lo que tú propones.
LIBRA (22/09 - 21/10)
Te harán un obsequio que te deslumbrará. Te alegrará saber que hay alguien que piensa en ti y conoce bien tus gustos.
ESCORPIO (22/10 - 22/11)
Tu energía es extraordinaria y es el tiempo indicado para brindarle a tu familia momentos de sano esparcimiento.
SAGITARIO (23/11 - 21/12)
El tiempo te jugará una pésima pasada durante el día de hoy, retrasándote en tus planes para toda la jornada.
CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)
No podrás mantener el estilo de vida que estás llevando por mucho más tiempo. Comienza a percatarte de las advertencias.
ACUARIO (22/01 - 21/02)
Hoy es una jornada más que ideal para poner al día con todo lo relacionado a trámites y pago de impuestos. Aprovecha el día.
PISCIS (22/02 - 21/03)
Las buenas noticias brillarán por su ausencia. Trata de tomar todo con calma porque no hay mal que dure cien años.