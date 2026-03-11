Santo Domingo 0ºC / 0ºC
¿Qué te deparan los astros hoy? Descubre tu horóscopo signo por signo

Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.

ARIES (21/03 - 21/04)

Las determinaciones clave que deberás tomar hoy cambiarán radicalmente el curso de tu vida en un futuro cercano. Cuidado.

TAURO (22/04 - 21/05)

Determinarás que es necesario romper el silencio y comenzar a sacar a la luz ciertos problemas personales que te agobian.

GÉMINIS (22/05 - 21/06)

Intentarás ayudar a un amigo y te responderá de muy mala manera. Explícale tu intención, pero no invadas su intimidad.

CÁNCER (22/06 - 21/07)

Tu vida empieza a encaminarse luego de superar varios conflictos. Es momento de relajarse y mirar hacia delante.

LEO (22/07 - 21/08)

No temas en defender tus ideales, aunque los demás no coincidan contigo. Si crees en tus ideas, mira hacia delante y arremete.

VIRGO (22/08 - 21/09)

Si te pones firme, lograrás que tus ideas prevalezcan sobre las de los demás y terminen haciendo lo que tú propones.

LIBRA (22/09 - 21/10)

Te harán un obsequio que te deslumbrará. Te alegrará saber que hay alguien que piensa en ti y conoce bien tus gustos.

ESCORPIO (22/10 - 22/11)

Tu energía es extraordinaria y es el tiempo indicado para brindarle a tu familia momentos de sano esparcimiento.

SAGITARIO (23/11 - 21/12)

El tiempo te jugará una pésima pasada durante el día de hoy, retrasándote en tus planes para toda la jornada.

CAPRICORNIO (22/12 - 21/01)

No podrás mantener el estilo de vida que estás llevando por mucho más tiempo. Comienza a percatarte de las advertencias.

ACUARIO (22/01 - 21/02)

Hoy es una jornada más que ideal para poner al día con todo lo relacionado a trámites y pago de impuestos. Aprovecha el día.

PISCIS (22/02 - 21/03)

Las buenas noticias brillarán por su ausencia. Trata de tomar todo con calma porque no hay mal que dure cien años.

