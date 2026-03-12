ITLA y Policía Nacional: Alianza estratégica en ciberseguridad y formación tecnológica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), ingeniero Jimmy Rosario Bernard, realizó una visita de cortesía a la dirección de Tecnología de la Policía Nacional, donde sostuvo un encuentro con autoridades de esa institución para explorar iniciativas de cooperación en el ámbito tecnológico.

Rosario Bernard estuvo acompañado por el licenciado Juan Matos y fue recibido por el general licenciado Juan Gautreaux Martínez, director de dicha pendencia policial.

Durante el encuentro, el rector del ITLA expresó la disposición de la institución académica de colaborar con la Policía Nacional mediante programas de formación tecnológica y pasantías de los estudiantes esta institución.

“Desde el ITLA tenemos la disposición de apoyar a la Policía Nacional a través de programas de formación y educación tecnológica y pasantías que contribuyan a fortalecer sus capacidades institucionales”, afirmó.

El funcionario explicó que la iniciativa también busca aprovechar la experiencia de los oficiales en procesos investigativos y llevarlas a las aulas del ITLA.

“Queremos integrar la experiencia de los oficiales en técnicas de investigación para enriquecer la formación de nuestros estudiantes en áreas como ciberseguridad e informática forense”, señaló.

Asimismo, durante la reunión se discutió la posibilidad de que estudiantes del ITLA realicen pasantías en la Dirección de Tecnología de la Policía Nacional, participando en proyectos vinculados al desarrollo tecnológico de la institución.

La propuesta de cooperación también contempla programas de capacitación para docentes, certificaciones especializadas y el intercambio de conocimientos entre técnicos de ambas entidades.

Con esta iniciativa se procura fortalecer los vínculos entre la academia y las fuerzas del orden, así como impulsar el desarrollo tecnológico y la formación de profesionales en áreas estratégicas para el país.