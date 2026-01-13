Hoy es el Día Mundial del Sticker: así nacieron y así puedes crear los tuyos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Son perfectos cuando ya no sabes qué decir en una conversación. Expresan emociones, bailan, se explotan de la risa, muestran amor, tristeza o enojo. Sí, hoy se celebra el Día Mundial del Sticker.

Estos pequeños gráficos se han convertido en una de las formas más populares de comunicación digital. Nos ayudan a decir mucho con muy poco, a romper el hielo, a darle humor a un chat o a expresar lo que a veces las palabras no logran.

Según la compañía Microsoft Source, todo comenzó en la década de 1930, cuando un visionario llamado Ray Stanton Avery creó algo tan simple como genial: la etiqueta adhesiva de “Hello, my name is”, así como las primeras pegatinas para marcar precios. Lo que Ray nunca imaginó fue que su invento trascendería los estantes de las tiendas para convertirse en una herramienta creativa y expresiva que hoy domina tanto el mundo físico como el digital.

Actualmente, los stickers no solo decoran cuadernos y laptops, sino que también aportan humor, personalidad y emoción a nuestras conversaciones en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

¿Cómo crear stickers en WhatsApp?

Crear un sticker personalizado a partir de una foto

Toca el ícono de Stickers (cuadrado con una esquina doblada).

Selecciona Crear > Recientes > Ver más > Fotos.

Elige una imagen de tu galería o toma una foto.

En la vista previa puedes:

Añadir emojis o stickers.

Agregar texto.

Dibujar sobre la imagen.

Si deseas empezar de nuevo, toca Descartar (X).

Para enviarlo, presiona el ícono de Enviar (avión de papel).

Crear un sticker con inteligencia artificial

Ve a Emoji > Stickers.

Toca Crear > Generar con IA.

Escribe una descripción del sticker que quieres.

WhatsApp generará hasta cuatro opciones.

Selecciona uno para enviarlo o ajusta la descripción para generar más.

Crear un paquete de stickers

Mantén presionado un sticker o tócalo dentro del chat.

Selecciona Añadir al paquete de stickers.

Elige uno existente o crea uno nuevo.

Si es nuevo, escribe el nombre del paquete y toca Crear.

Requisitos para subir stickers