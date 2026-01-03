Hoy en la historia. Muere Pierre Larousse

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Pierre Athanase Larousse fue un gramático, lexicógrafo, pedagogo y enciclopedista francés que revolucionó el concepto del diccionario enciclopédico.

Nació en Toucy, Francia, el 23 de octubre de 1817. Fue autor de numerosos libros: diccionarios, enciclopedias y la gramática superior, que se emplearon como libro de texto en las escuelas elementales francesas.

El 27 de diciembre de 1863 apareció el primer volumen del gran diccionario enciclopédico: Enciclopedia Larousse.

Murió en París, Francia, el 3 de enero de 1875.

Tal día como hoy

1496. En Italia, Leonardo da Vinci prueba por primera vez su máquina voladora.

1521. En Roma, el papa León X excomulga a Martín Lutero.

1749. En Dinamarca sale a la calle el periódico “Berlingske Tidende”, decano de la prensa diaria universal.

1795. Rusia y Austria firman un acuerdo para el reparto de Polonia.

1806. Alemania. Nace Henriette Sontag, soprano alemana.

1815. Austria, Reino Unido y Francia forman la alianza secreta contra Prusia y Rusia.

1870. En Nueva York, empieza la construcción del Puente de Brooklyn.