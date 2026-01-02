Hoy en la historia. Muere Vicente Huidobro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Vicente García-Huidobro Fernández, conocido como Vicente Huidobro, fue un poeta chileno.

Iniciador y exponente del movimiento estético denominado Creacionismo. Nació en Santiago, Chile, el 10 de enero de 1893.

Fundó y dirigió la revista “Musa Joven”, donde apareció parte de su libro “Canciones en la noche” y su primer caligrama, “Triángulo armónico”.

Sus dos obras cumbres son “Altazor o el viaje en paracaídas” y “Temblor de cielo”. Murió en Cartagena, Chile, el 2 enero de 1948.

Tal día como hoy

1493. En España, el Reino nazarí de Granada se rinde ante el ejército de Fernando e Isabel, posteriormente los Reyes Católicos, poniendo fin a la Reconquista.

1762. Inglaterra declara la guerra a España, temerosa del Pacto de Familia entre los Borbones franceses y españoles.

1791. Perú. En Lima se publica el primer número del periódico “Mercurio”.

1815. Uruguay. Nace Isidoro de María, historiador y periodista uruguayo.

1829. El gobierno mexicano decreta la expulsión de los españoles residentes en el país.

1839. En Francia, el inventor Louis Daguerre toma la primera fotografía de la Luna.