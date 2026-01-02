Un día como hoy
Hoy en la historia. Muere Vicente Huidobro
Sus dos obras cumbres son “Altazor o el viaje en paracaídas” y “Temblor de cielo”. Murió en Cartagena, Chile, el 2 enero de 1948.
Vicente García-Huidobro Fernández, conocido como Vicente Huidobro, fue un poeta chileno.
Iniciador y exponente del movimiento estético denominado Creacionismo. Nació en Santiago, Chile, el 10 de enero de 1893.
Fundó y dirigió la revista “Musa Joven”, donde apareció parte de su libro “Canciones en la noche” y su primer caligrama, “Triángulo armónico”.
Sus dos obras cumbres son “Altazor o el viaje en paracaídas” y “Temblor de cielo”. Murió en Cartagena, Chile, el 2 enero de 1948.
Tal día como hoy
1493. En España, el Reino nazarí de Granada se rinde ante el ejército de Fernando e Isabel, posteriormente los Reyes Católicos, poniendo fin a la Reconquista.
1762. Inglaterra declara la guerra a España, temerosa del Pacto de Familia entre los Borbones franceses y españoles.
1791. Perú. En Lima se publica el primer número del periódico “Mercurio”.
1815. Uruguay. Nace Isidoro de María, historiador y periodista uruguayo.
1829. El gobierno mexicano decreta la expulsión de los españoles residentes en el país.
1839. En Francia, el inventor Louis Daguerre toma la primera fotografía de la Luna.
Vivir
Hoy en la historia. Nace George Marshall
Hoy