Hoy en la historia. Nace Alejandro Woss y Gil

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1856

Nace Alejandro Woss y Gil

República Dominicana. Alejandro Woss y Gil fue un militar, abogado y político dominicano. Nació en El Seibo, el 5 de mayo de 1856. Abogado de profesión, fue secretario del presidente Cesáreo Guillermo. Cercano colaborador de Ulises Heureaux. Al renunciar Francisco Gregorio Billini como presidente, en mayo de 1885, ocupó la presidencia hasta el 6 de enero 1887. Al ocurrir el golpe de estado contra Horacio Vásquez en 1903, volvió al poder, en marzo de ese año. Murió en Santo Domingo, el 20 de enero de 1932.

Tal día como hoy

1494

En el mar Caribe, Cristóbal Colón llega a la actual isla de Jamaica.

1679

Se firma la Paz de Nimega, tratado que pone fin a la guerra entre la Francia de Luis XIV y las potencias aliadas de España, Países Bajos y el imperio alemán.

1808

Napoleón Bonaparte y Carlos IV de España firman un convenio por el que este renunciaba a su corona en favor del emperador francés.

1846

España. Nace Federico Chueca, compositor español.

1913

Austria e Italia renuncian a invadir Albania.

1934

La Unión Soviética y Polonia firman una prórroga del pacto de no agresión hasta 1945.