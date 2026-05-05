Efemérides
Hoy en la historia. Nace Alejandro Woss y Gil
Cercano colaborador de Ulises Heureaux. Al renunciar Francisco Gregorio Billini como presidente, en mayo de 1885, ocupó la presidencia hasta el 6 de enero 1887.
1856
Nace Alejandro Woss y Gil
República Dominicana. Alejandro Woss y Gil fue un militar, abogado y político dominicano. Nació en El Seibo, el 5 de mayo de 1856. Abogado de profesión, fue secretario del presidente Cesáreo Guillermo. Cercano colaborador de Ulises Heureaux. Al renunciar Francisco Gregorio Billini como presidente, en mayo de 1885, ocupó la presidencia hasta el 6 de enero 1887. Al ocurrir el golpe de estado contra Horacio Vásquez en 1903, volvió al poder, en marzo de ese año. Murió en Santo Domingo, el 20 de enero de 1932.
Vivir
Hoy en la historia. Nace Audrey Hepburn
Hoy
Tal día como hoy
1494
En el mar Caribe, Cristóbal Colón llega a la actual isla de Jamaica.
1679
Se firma la Paz de Nimega, tratado que pone fin a la guerra entre la Francia de Luis XIV y las potencias aliadas de España, Países Bajos y el imperio alemán.
1808
Napoleón Bonaparte y Carlos IV de España firman un convenio por el que este renunciaba a su corona en favor del emperador francés.
1846
España. Nace Federico Chueca, compositor español.
1913
Austria e Italia renuncian a invadir Albania.
1934
La Unión Soviética y Polonia firman una prórroga del pacto de no agresión hasta 1945.