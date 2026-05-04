Hoy en la historia. Nace Audrey Hepburn

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1929

Nace Audrey Hepburn

Bélgica. Audrey Kathleen Ruston, conocida como Audrey Hepburn, fue una actriz británica. Está considerada por la American Film Institute como la tercera mayor leyenda femenina del cine estadounidense. Nació en Ixelles, Bélgica, el 4 de mayo de 1929. Es una de las pocas personas que han ganado un Óscar, un Emmy, un Grammy y un Tony. Fue la primera actriz en ganar un Oscar, un Globo de Oro y un premio Bafta por su actuación en “Vacaciones en Roma”. Murió en Tolochenaz, Suiza, 20 de enero de 1993.

Tal día como hoy

1502

Cristóbal Colón inicia su cuarto viaje a América.

1515

En Roma, el papa León X prohíbe la impresión de libros no aprobados por la Inquisición.

1675

En las cercanías de Londres, el rey Carlos II ordena la construcción del Observatorio de Greenwich.

1795

Venezuela. Nace José Gregorio Monagas, militar y político venezolano, presidente de Venezuela entre 1851 y 1855. Marcó una época de nepotismo en Venezuela.

1839

Perú. En Lima se funda el diario “El Comercio”, el más antiguo en vigencia del país.

1951

En Nicaragua asume la presidencia Anastasio Somoza.