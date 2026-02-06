Hoy en la historia. Nace Ronald Reagan

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1911

Nace Ronald Reagan

Estados Unidos. Ronald Wilson Reagan fue el 40º presidente de los Estados Unidos. Nació en Tampico, Illinois, Estados Unidos, el 6 de febrero de 1911. Fue gobernador de California de 1967-75 y presidente de Estados Unidos de 1981 hasta 1989. Su administración intervino en el fin de la Guerra Fría, el bombardeo de Libia, y el escándalo Irán-Contras. Negoció el desarme nuclear con el secretario general soviético Mijaíl Gorbachov. Murió en Bel-Air, Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 5 de junio de 2004.

Tal día como hoy

1778

Francia firma unos tratados con los Estados Unidos por los que reconoce a la joven nación y se alía con ella en su guerra de independencia contra los británicos.

1833

En Estados Unidos, el inventor Samuel Morse presenta en público el telégrafo eléctrico.

1885

Italia se hace con el control del enclave etíope de Masaua.

1899

México. Nace Ramón Novarro, actor mexicano. Primer actor hispanoamericano en triunfar en Hollywood.

1904

En el marco de la Guerra Ruso-Japonesa, Japón rompe relaciones diplomáticas con Rusia.

1906

Chile. En Antofagasta sucede la Matanza de Plaza Colón.