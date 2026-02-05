Hoy en la historia. Nace André Citroën

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1878

Nace André Citroën

Francia. André-Gustave Citroën fue un ingeniero francés, fundador de la marca automovilística Citroën. Nació en París, Francia, el 5 de febrero de 1878. Fue el primero en Europa en emplear métodos de trabajo en cadena. Algunas de sus innovaciones fueron el encendido eléctrico y la tracción delantera. A comienzos de la Primera Guerra Mundial inauguró su propia factoría, Citröen.

Fue uno de los pioneros de la entonces naciente industria del automóvil. Murió en París, Francia, el 3 de julio de 1935.

Tal día como hoy

1576

Francia. En Tours Enrique de Navarra abjura del catolicismo y se une a las fuerzas protestantes en las Guerras de religión de Francia.

1778

Carolina del Sur se convierte en el segundo estado que ratifica los Artículos de la Confederación.

1819

Tratado entre Chile y Argentina para colaborar en la independencia del Perú.

1840

Reino Unido. Nace John Boyd Dunlop, veterinario e inventor británico que reinventó el neumático con cámara.

1857

En México se promulga de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.

1864

Dinamarca se rinde en la guerra contra Prusia y Austria.