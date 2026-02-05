Hoy en la historia. Nace André Citroën

Efemérides
Fue el primero en Europa en emplear métodos de trabajo en cadena. Algunas de sus innovaciones fueron el encendido eléctrico y la tracción delantera
1878
Nace André Citroën
Francia. André-Gustave Citroën fue un ingeniero francés, fundador de la marca automovilística Citroën. Nació en París, Francia, el 5 de febrero de 1878. Fue el primero en Europa en emplear métodos de trabajo en cadena. Algunas de sus innovaciones fueron el encendido eléctrico y la tracción delantera. A comienzos de la Primera Guerra Mundial inauguró su propia factoría, Citröen.
Fue uno de los pioneros de la entonces naciente industria del automóvil. Murió en París, Francia, el 3 de julio de 1935.
1576
Francia. En Tours Enrique de Navarra abjura del catolicismo y se une a las fuerzas protestantes en las Guerras de religión de Francia.
1778
Carolina del Sur se convierte en el segundo estado que ratifica los Artículos de la Confederación.
1819
Tratado entre Chile y Argentina para colaborar en la independencia del Perú.
1840
Reino Unido. Nace John Boyd Dunlop, veterinario e inventor británico que reinventó el neumático con cámara.
1857
En México se promulga de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.
1864
Dinamarca se rinde en la guerra contra Prusia y Austria.