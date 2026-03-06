Idoppril inaugura oficina en San Juan para fortalecer atención

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

San Juan. – El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) abrió una nueva oficina en esta provincia, para optimizar los servicios a los trabajadores y empleadores afiliados al Seguro de Riesgos Laborales (SRL).

Durante el acto, el director ejecutivo del IDOPPRIL, doctor Agustín Burgos, destacó que esta instalación permitirá ofrecer atenciones más cercanas, ágiles y eficientes a la población trabajadora de San Juan. De este modo, se busca garantizar respuestas oportunas ante accidentes laborales, enfermedades profesionales y demás eventualidades contempladas en la ley que crea la institución.

Explicó que desde el año 2024, en esta provincia se han registrado más de 758 eventos relacionados con accidentes de trabajo, de trayecto y casos conexos. Detalló que en el citado año se reportaron 334 casos; en 2025, la cifra ascendió a 357; y en lo que va de 2026 se han notificado 67 eventos adicionales. Esto evidencia la importancia de continuar fortaleciendo la cultura de prevención y la asistencia oportuna.

Burgos precisó que, en ese mismo período, el IDOPPRIL ha destinado más de RD$44 millones en subsidios por accidentes de trabajo y de trayecto, además de importantes recursos en gastos médicos, pensiones por sobrevivencia e indemnizaciones. Esto ha impactado directamente en la estabilidad económica de los trabajadores y sus familias.

“Seguimos accionando para que cada trabajador reciba las atenciones y beneficios que le otorga la ley, promoviendo entornos laborales más seguros y protegidos”, expresó.

La inauguración de la nueva oficina forma parte de los lineamientos del presidente Luis Abinader, orientados a garantizar servicios públicos más cercanos, humanos y de calidad en todo el territorio nacional.