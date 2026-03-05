Tres policías arrestados entre un grupo de hombres que andaban en motores robados en San Juan

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional informó que seis personas, entre ellas tres miembros de la institución, fueron detenidas en flagrante delito en el municipio de Las Matas de Farfán, provincia San Juan, cuando se desplazaban en cinco motocicletas que habían sido sustraídas.

La detención fue realizada por miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD) en un puesto de chequeo de la referida demarcación, luego de que los conductores de las motocicletas ignoraran la señal de alto en otro punto de control militar y se activara la alerta correspondiente.

Posteriormente, las autoridades lograron interceptarlos y detenerlos junto a las referidas motocicletas.

La Policía Nacional indicó que profundiza las investigaciones, bajo coordinación con el Ministerio Público, para conocer mayores detalles e individualizar responsabilidades.

La institución del orden precisó que los tres miembros policiales involucrados serán sometidos de inmediato a los procesos disciplinarios y judiciales correspondientes, conforme a las normas institucionales y al marco legal vigente.

Sin espacios para malas actuaciones

En ese sentido, la Policía Nacional reiteró que, bajo la gestión del director general, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, no existe espacio para conductas contrarias a la ley ni para actos de corrupción dentro de la institución, por lo que cualquier miembro que incurra en malas prácticas será puesto a disposición de la justicia sin contemplaciones.

Asimismo, se informó que los organismos de control interno continuarán vigilantes y actuando con firmeza para garantizar el estricto cumplimiento de los principios de legalidad, ética y transparencia que rigen el servicio policial.

La Policía Nacional reafirma su compromiso de mantener una política de cero tolerancia frente a la corrupción, fortaleciendo los mecanismos de supervisión y depuración institucional, con el objetivo de preservar la confianza de la ciudadanía y garantizar que quienes porten el uniforme policial honren con integridad su deber de proteger y servir.