Irán dice que no ha cerrado el estrecho de Ormuz, pero no descarta tomar medidas en el futuro

Irán negó este jueves que haya cerrado el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas comerciales de combustible del mundo, y ha recalcado que "de momento" no existe "intención de hacerlo".

Así lo aseguró el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, quien no descartó tomar medidas encaminadas a este cierre de cara al futuro si la situación "así lo requiere".

"En este momento no tenemos la intención de cerrarlo", ha insistido durante una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC.

"No lo hemos cerrado. Los barcos y los buques cargueros han dejado de atravesar la zona porque tienen miedo a un ataque por parte de unos u otros", ha matizado, al tiempo que ha vinculado la posibilidad de cortar el paso con la continuación de la ofensiva puesta en marcha el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Asimismo, ha asegurado que Irán está preparado para "contrarrestar una operación terrestre" de Estados Unidos e Israel, pero ha aseverado que esto sería "un desastre", al tiempo que ha destacado que el país no busca un "alto el fuego" o "negociaciones".

El estrecho de Ormuz solo ha registrado 40 tránsitos de buques desde el pasado domingo

El tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz ha caído en picado desde el inicio de la guerra de Irán y solo ha registrado unos 40 tránsitos de buques desde el pasado domingo, de acuerdo con datos recogidos este jueves por la Lloyd´s Market Association (LMA), vinculada a la entidad bancaria.

De los 3.000 tránsitos que se producen al mes en este paso estratégico situado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, unos cien de media al día, ha disminuido hasta al menos 40 desde el pasado 1 de marzo, indicó hoy LMA en un comunicado remitido a EFE.

La directora ejecutiva de Lloyd´s Market Association, Sheila Cameron, recibió con satisfacción el "compromiso" del presidente estadounidense, Donald Trump, de impulsar el movimiento de buques no sancionados y sus productos básicos a través de Ormuz "con el fin de facilitar el comercio mundial y la estabilidad económica.

El paso de Ormuz, controlado por Irán, es un punto clave para el comercio de petróleo global, pues un 20 % del tránsito marítimo de crudo atraviesa este enclave y cualquier interrupción en el flujo de buques repercute directamente en los mercados e impulsa al alza los precios del crudo y del gas.

De acuerdo con la LMA, actualmente quedan unos 1.000 buques no sancionados -la mitad de ellos petroleros y gaseros-, con más de 1.000 toneladas brutas y un valor estimado de seguro de embarcaciones superior a los 25.000 millones de dólares (casi 21.600 millones de euros).

En esta línea, la asociación de mercado de Lloyd´s explicó que actualmente la mayoría de los buques están fondeados en el golfo Pérsico, ante la preocupación de los capitanes por la seguridad de las embarcaciones y sus tripulaciones y la "incertidumbre" del conflicto.