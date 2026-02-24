Inversión privada y cultura peruana se unen en el Carnaval de Punta Cana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

A través de un pasacalle con bailes típicos del Perú, degustaciones gastronómicas y la promoción de su identidad cultural, la empresa Inversiones e Inmobiliaria Huacachina trajo un pedacito de su país al carnaval de Punta Cana, integrándose a una de las celebraciones más emblemáticas del calendario turístico dominicano.

“Este es nuestro segundo año participando en el carnaval. La motivación principal es ser parte de la cultura y las tradiciones de esta jornada, pero también traer un poco del Perú a Punta Cana, para que prueben nuestra comida, nuestras bebidas y disfruten de nuestras expresiones culturales”, explicó Ismael Rubio, CEO de Huacachina.

Más allá del color y la música en el carnaval, la presencia de Huacachina en el país está respaldada por una cuantiosa inversión inmobiliaria que ha dinamizado la economía local. Con cuatro años de operaciones en la República Dominicana, la empresa desarrolla un proyecto de más de 3 millones de metros cuadrados en la Otra Banda, Punta Cana. Actualmente, el proyecto contempla la construcción de aproximadamente 6,000 unidades, entre solares y villas.

Ya se han colocado más de 2,200 solares y 1,050 villas, y próximamente se realizará la entrega de las primeras 137 villas del proyecto Altavista Village. Además, la empresa impulsa un nuevo desarrollo residencial de alto nivel denominado Lagoon, construido alrededor de una laguna artificial.

Desde su llegada al país, Huacachina ha realizado una inversión superior a 50 millones de dólares, generando más de 650 empleos directos y 1,300 empleos indirectos, lo que ha contribuido significativamente a la dinamización económica de la zona.

“Nos sentimos acogidos y motivados a seguir invirtiendo y creciendo en esta tierra”, expresó Ismael Rubio.

Infraestructura impulsada por el sector privado

La empresa también participa activamente en el fortalecimiento de la infraestructura vial de la zona. Su representante preside la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios y Turísticos de Otra Banda, Punta Cana, desde donde se impulsa la construcción del boulevard turístico que conecta la Autopista del Coral con la carretera Verón-Higüey.

La obra, ejecutada en un 60% y con proyección de culminarse en este 2026, es financiada en su totalidad con inversión privada, como parte de un esfuerzo conjunto del empresariado para elevar el valor y la conectividad de la zona.

Un puente cultural entre Perú y República Dominicana



La empresa destacó que una de las razones fundamentales para invertir en la República Dominicana fue la estabilidad económica y política del país, pero sobre todo, la calidez de su gente.

Asimismo, Huacachina informó que mantiene una relación cercana con la Embajada Dominicana en Perú y trabaja en la posibilidad de impulsar una feria de intercambio cultural y económico entre ICA, región de origen de la empresa, y la República Dominicana, fortaleciendo los lazos comerciales y turísticos entre ambos países.

Con su participación en el Carnaval de Punta Cana 2026, Huacachina no solo celebró la cultura, sino que reafirmó su apuesta por el desarrollo sostenible, la inversión privada y la integración cultural entre Perú y República Dominicana.