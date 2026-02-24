¿Falsedades en redes? El caos tras la muerte de “El Mencho”

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El operativo del Ejército mexicano que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y los episodios de violencia que se desencadenaron posteriormente han propiciado la difusión de contenidos falsos sobre supuestos ataques a aeropuertos, disturbios e incendios masivos, información desmentida por EFE Verifica.

Entre este tipo de publicaciones se encuentra una imagen que muestra un avión en llamas, difundida junto a mensajes que aseguran que miembros del crimen organizado tomaron el control del Aeropuerto Internacional de Guadalajara este domingo en represalia por el asesinato del narcotraficante de 59 años.

Sin embargo, una revisión de la instantánea detectó inconsistencias propias de imágenes generadas con inteligencia artificial (IA), como la ausencia de fuego o humo en la turbina de la supuesta aeronave incendiada y la presencia de dos personas a pocos metros del avión. Herramientas especializadas como 'Fake Image Detector' también validaron el origen sintético de la foto.

La muerte de El Mencho en México provoca un aluvión de fotos y videos falsos en las redesFuente externa

El Grupo Aeroportuario del Pacífico, que opera la terminal aérea en Guadalajara, desmintió estas publicaciones durante la tarde del domingo y aseguró que "no se han registrado incidentes al interior de las instalaciones ni existe riesgo para pasajeros, colaboradores o visitantes".

Por su parte, el Gobierno de Jalisco también desmintió la ilustración de la aeronave, así como una imagen que supuestamente muestra un incendio masivo en Puerto Vallarta, generada artificialmente con la IA de Google, según indica la misma plataforma.

Videos sacados de contexto

En redes sociales también han circulado mensajes que vinculan videos antiguos y descontextualizados con los bloqueos y disturbios que se registraron este domingo en al menos 16 estados mexicanos como Jalisco, Michoacán y Colima tras la muerte de Cervantes, que ocurre en un contexto de creciente presión de EE.UU. contra los carteles mexicanos.

Por ejemplo, en X, Instagram y Facebook se difundió una secuencia en la que aparecen edificios y vehículos incendiados junto a mensajes como: “Estado de guerra: México está en alerta máxima tras la confirmación de la muerte de 'El Mencho', un líder del CJNG (sic)”.

Una búsqueda inversa con Google Lens localizó las mismas imágenes publicadas en septiembre de 2025, que en realidad corresponden a protestas contra la corrupción en Nepal impulsadas por el movimiento autodenominado 'Generación Z'.

Al examinar el contenido se evidencia, por ejemplo, que las placas de los vehículos que aparecen en la grabación no corresponden a las de México, sino a las de Nepal.

En la misma línea, se viralizó un video que supuestamente muestra a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, siendo trasladada a un buque de la Marina en medio de un operativo de “resguardo institucional” para protegerla de un atentado por parte de los carteles del narcotráfico.

Sin embargo, una de búsqueda inversa de imagen demuestra que la secuencia fue grabada a inicios de febrero y corresponde a la llegada de la mandataria a la inauguración de un museo subacuático en el estado de Sonora.