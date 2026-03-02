ITLA y Embellecimiento activan jornada para transformar y reorganizar sus instalaciones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y la Dirección General de Embellecimiento avanzan en un acuerdo de colaboración interinstitucional para impulsar la limpieza, el mantenimiento y la optimización de sus instalaciones.

El rector del ITLA, Jimmy Rosario, se reunió con Rodolfo A. Valera Grullón, director general de la entidad, para coordinar acciones de apoyo en la jornada de limpieza y gestionar la Certificación Anual de Funcionamiento, documento que garantiza el cumplimiento de las normativas de seguridad y mantenimiento.

Durante el encuentro, Rosario destacó que la reunión se realizó “en el contexto de crear lazos de colaboración entre ambas instituciones” y agregó que “como institución, los asesoraremos en los sistemas que requieren, a través de nuestro centro Solution Factory, una factoría de software con la que contamos en el instituto”.

En ese sentido, explicó que el ITLA brindará asesoría en los sistemas que la institución necesita y establecerá acuerdos de capacitación para su personal. Por su parte, la Dirección General de Embellecimiento apoyará la mejora del entorno, no solo en el ITLA La Caleta y su frente, sino también en los demás recintos de la entidad académica a nivel nacional.

Ambos funcionarios coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación interinstitucional.

La iniciativa busca consolidar una alianza estratégica, cumplir con las normativas vigentes y optimizar los recursos del ITLA, en el marco de un operativo de reorganización y embellecimiento de sus instalaciones.