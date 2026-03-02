Indotel lanza licitación internacional para el espectro radioeléctrico en RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) anunció el inicio de una licitación pública internacional para la asignación de espectro radioeléctrico en las bandas de 700 MHz, 1700/2100 MHz (AWS), 2300–2400 MHz y 3500–3700 MHz, con el objetivo de fomentar la inversión y ampliar la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles de última generación en República Dominicana.

La convocatoria se sustenta en la Resolución núm. 013-2026 del Consejo Directivo del Indotel, de fecha 26 de febrero de 2026, así como en el pliego de condiciones generales de la licitación, disponibles en la página web institucional.

Como parte del proceso, los interesados podrán registrarse hasta el 5 de mayo de 2026 y remitir consultas sobre el pliego hasta el 7 de mayo de 2026, conforme a los mecanismos establecidos en las bases.

El órgano regulador informó que la recepción de ofertas está prevista para el 16 de junio de 2026 y que el acto de apertura de las ofertas económicas se realizará el 28 de julio de 2026. La adjudicación está prevista para el mes de agosto de 2026, de acuerdo con el cronograma oficial.

En este proceso, la institución de las telecomunicaciones ha propuesto adjudicar hasta 60 MHz en la banda de 700 MHz, 30 MHz en la banda de 1700/2100 MHz (AWS), 100 MHz para la banda 2300–2400 MHz y 120 MHz en la banda de 3500–3700 MHz, conforme a los aspectos particulares del pliego.

El pliego contempla que las empresas adjudicatarias podrán ejecutar, como contrapartida y por hasta un 30 % del monto a pagar, proyectos de desarrollo y obligaciones de hacer, orientados al servicio universal y al cierre de la brecha digital

El Indotel detalla que este proceso se enmarca en su enfoque de garantizar un uso eficiente del espectro radioeléctrico, satisfacer las necesidades de espectro requeridas para el correcto desarrollo del sector y atender la demanda de servicios públicos de telecomunicaciones de calidad, promoviendo la competencia.

La licitación se realiza dentro del marco dictado por la Ley General de Telecomunicaciones núm. 153-98, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) establecido mediante el Decreto 266-23 y las normas y recomendaciones internacionales aplicables.