Jornada de salud y dignificación en Los Bajos de Haina: Un esfuerzo comunitario

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Como parte del compromiso con el bienestar de la ciudadanía, la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), a través del programa “La Ruta Comunitaria”, llevó a cabo una jornada de asistencia social en beneficio de cientos de familias residentes en El Carril en Los Bajos de Haina, provincia San Cristóbal, que incluyó un operativo médico, entrega de medicamentos, canastillas para embarazadas y remozamiento de viviendas.

La jornada asistencial fue encabezada por el director general, doctor Modesto Guzmán, en coordinación con la Junta Distrital El Carril, que dirige Juan Manuel Cerón Soriano.

La actividad fue desarrollada en las instalaciones de la Fundación Restaurando Vidas, presidida por Ángel Gabriel Capellán; durante la jornada, el personal médico brindó atenciones médicas gratuitas en diversas especialidades, incluyendo; medicina general y familiar, pediatría, geriatría, cardiología, ginecología y ortopedia. Asimismo, se realizaron estudios diagnósticos como sonografías, garantizando una atención integral a los asistentes.

Como parte del operativo, también se efectuó la entrega de medicamentos a los pacientes, asegurando la continuidad de sus tratamientos y contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

"Además del importante componente de salud, la jornada incluyó el acondicionamiento de viviendas en la comunidad, con el objetivo de dignificar los espacios donde residen las familias ", dijo el titular de Desarrollo de la Comunidad.

Durante la supervisión de la jornada, Guzmán sostuvo que ese tipo de iniciativas forman parte de una política social orientada a acercar los servicios esenciales del Gobierno a las comunidades más necesitadas, promoviendo la inclusión, la salud y el desarrollo integral de la ciudadanía, tal cual ha sido la directriz del presidente de la República, Luis Abinader.

Mientras, los comunitarios expresaron su agradecimiento por la intervención, resaltando el impacto positivo tanto en la atención médica recibida como en las mejoras realizadas a sus hogares.