Más de 100 emprendedores se gradúan en Monte Plata tras cursos técnicos y artesanales

Monte Plata-RD. La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), a través de su Departamento de Educación, celebró el acto de entrega de certificados de graduación a más de cien nuevos emprendedores, quienes culminaron exitosamente los cursos de Elaboración de Productos Artesanales de Cacao, Químicos y de Velones; Reciclaje y Pintura en Tela, realizados en el Centro de Desarrollo Integral Hispaniola (CDI), en el municipio Yamasá, provincia Monte Plata.

Durante la ceremonia, realizada en un ambiente de entusiasmo y alegría, se reconoció el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de 123 graduandos de ambos sexos, quienes, durante varias semanas, adquirieron conocimientos teóricos y prácticos orientados al emprendimiento y la autogestión; los nuevos técnicos son oriundos de diferentes comunidades de la provincia y zonas aledañas.

El evento fue encabezado por el director general de Desarrollo de la Comunidad, doctor Modesto Guzmán, quien se hizo acompañar de Lisette Calderón, encargada del CDI; Sonia De La Cruz, directora del Politécnico UASD; Francisco Pirón, del Banco Agrícola; Eddy Bautista, representante del alcalde de Yamasá; por la Policía Nacional, el Teniente José Jiménez; del Ministerio de la Mujer, Cristina Carmona; así como autoridades locales, ejecutivos y colaboradores de la DGDC.

En su discurso, el doctor Modesto Guzmán destacó el compromiso y la dedicación que mostraron los graduandos a lo largo de los cursos, subrayando que estas acciones forman parte de la misión institucional de promover el desarrollo integral, la inclusión social y la generación de oportunidades económicas sostenibles.

“Nos sentimos muy complacidos por tenerlos hoy aquí. En nombre del presidente Luis Abinader y en el mío propio le damos la bienvenida a 123 hombres y mujeres valientes que están aquí, y valoramos el que cada uno de ustedes haya decidido apostar por el aprendizaje. Y esa decisión es valiente. En un mundo que cambia constantemente, capacitarse no es una opción, es una necesidad. Pero más allá de adquirir habilidades, ustedes han fortalecido su confianza, su creatividad y su visión de futuro”, sostuvo el funcionario de la DGDC.

Explicó que la graduación representa empleos, innovación y esperanza, lo que contribuye a dinamizar la economía local e impulsar el emprendimiento comunitario y mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas.

“También agradecimientos a nuestros facilitadores, gracias por su entrega, paciencia y compromiso. Ustedes, a parte de enseñar técnicas, siembran confianza y despiertan sueños”, resaltó el doctor Guzman.

De su lado, los graduandos agradecieron a la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad por la oportunidad brindada, por lo que manifestaron su compromiso de poner en práctica los conocimientos adquiridos y de convertirse en agentes multiplicadores dentro de sus comunidades, así como a cada uno de los maestros.

Los cursos impartidos brindaron conocimientos teóricos y prácticos en el área; en el de Elaboración de Productos Artesanales de Cacao, los participantes aprendieron técnicas para la transformación del cacao en diversos derivados con valor agregado; en el de Químicos y de Velones, adquirieron destrezas para la elaboración de productos de limpieza y velones artesanales; en Reciclaje y Pintura en Tela, desarrollaron habilidades creativas y ambientales que promueven la reutilización de materiales y la producción de artículos decorativos y utilitarios.