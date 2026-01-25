Juan Pablo Duarte: el prócer que nunca gobernó

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La República Dominicana es uno de los pocos países del mundo que reconoce a tres Padres de la Patria: Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez. Esta decisión, tomada en la era de Ulises Heureaux (Lilis), refleja la complejidad de la historia nacional y la diversidad de aportes que hicieron posible la independencia.

A diferencia de otros líderes fundadores, como George Washington en Estados Unidos, Duarte nunca ocupó la presidencia. El primer mandatario dominicano fue Pedro Santana, quien posteriormente anexó el país a España, contradiciendo el ideal republicano que Duarte había concebido.

Busto de Juan Pablo Duarte

El politólogo e internacionalista Luis González explica que la figura de Duarte es excepcional porque se le recuerda como ideólogo y no como gobernante: “Duarte no estuvo presente el 27 de febrero de 1844, ni en la Guerra de la Restauración. Su aporte fue la creación de la Trinitaria y el ideario de libertad que cimentó la independencia. Por eso su legado es más simbólico y doctrinario que político”, señala.

luis González

La ausencia de Duarte en momentos clave de la lucha independentista, sumada a su exilio y posterior olvido, hizo que no se le vinculara directamente con el poder político. Murió en Caracas en 1876, prácticamente en el anonimato, y su figura fue recuperada décadas después como símbolo de la nación.

Explica que, aunque no gobernó, Duarte sentó las bases ideológicas de la República. Su visión de soberanía y libertad se convirtió en el referente moral de la independencia frente a Haití y en la inspiración de generaciones posteriores.

En contraste, Pedro Santana, con su ejército personal, fue quien encabezó las luchas militares contra las fuerzas haitianas. Sin embargo, su posterior decisión de anexar el país a España lo colocó en el lado opuesto del ideario duartiano, generando una contradicción histórica entre el poder militar y el pensamiento republicano.

Duarte, Mella y Sánchez compartieron la condición de ser ideólogos y actores de la independencia, pero ninguno alcanzó la presidencia. Esto los diferencia de otros próceres latinoamericanos, como Simón Bolívar, que sí ejercieron el poder político tras la independencia.

La figura de Duarte se rescata principalmente por su capacidad de organización y visión estratégica. La fundación de la sociedad secreta La Trinitaria fue clave para articular un movimiento que, aunque no lo tuvo presente en el día de la proclamación, sí se inspiró en sus ideas de libertad y soberanía.

La Trinitaria cumple 187 años: legado, símbolos y curiosidades que debes conocer

Cada 26 de enero, los dominicanos celebran el natalicio de Duarte como un acto de orgullo nacional. Su legado se mantiene vivo en escuelas, plazas y monumentos, recordando que la independencia no solo se logra con armas, sino también con ideas.

Juan Pablo Duarte es, en definitiva, el prócer que nunca gobernó, pero cuya huella ideológica sigue marcando la identidad dominicana. Su ausencia en el poder político no disminuye su importancia; al contrario, lo convierte en un símbolo de que la verdadera patria se construye desde la visión y el sacrificio, más allá de los cargos oficiales.