Juan Pablo Duarte fue uno de los Padres de la Patria y el principal arquitecto de la independencia nacional. Su vida y pensamiento sentaron las bases de la República Dominicana como una nación libre, soberana y sustentada en los valores de justicia, democracia y dignidad humana.

Nacido el 26 de enero de 1813 en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, Duarte fue hijo de Juan José Duarte Rodríguez, un comerciante español, y Manuela Díez Jiménez.

Formación e ideas revolucionarias

En 1828, con apenas 15 años, fue enviado a Europa para continuar sus estudios, debido al cierre de la Universidad de Santo Domingo tras la ocupación haitiana. Durante su estancia en países como Inglaterra, Francia y España, entró en contacto con las corrientes de pensamiento liberal y nacionalista surgidas después de la Revolución Francesa, ideas que moldearon su visión de una patria libre e independiente.

A su regreso en 1831, Duarte ya tenía clara su misión: liberar al territorio dominicano del dominio haitiano y fundar una nación soberana.

La fundación de La Trinitaria

El 16 de julio de 1838, Duarte fundó La Trinitaria, una sociedad secreta creada con el objetivo de organizar la lucha independentista. Entre sus primeros miembros figuraban Juan Isidro Pérez, Félix María Ruiz y José María Serra. Más adelante se sumaron figuras clave como Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, quienes desempeñaron un papel determinante en la proclamación de la independencia el 27 de febrero de 1844.

La Trinitaria no solo fue un movimiento político, sino también una escuela de civismo, sacrificio y compromiso con la patria.

Sus últimos años

Aunque volvió brevemente en 1864 durante la Guerra de la Restauración, Duarte pasó gran parte de su vida en el exilio. Murió lejos de su tierra, pero su pensamiento y su ejemplo permanecieron vivos en la memoria colectiva del pueblo dominicano.

Duarte y su aporte a la cultura

Además de su rol político, Duarte también tuvo una visión cultural profundamente estratégica. En 1840 creó la Sociedad La Filantrópica, considerada la primera expresión teatral organizada en el territorio dominicano. En 2020, el Ministerio de Cultura lo proclamó Padre del Teatro Dominicano por este aporte.

Duarte convirtió el edificio de la antigua cárcel pública -hoy Museo de la Catedral- en una sala de teatro donde acudían miles de personas. Comprendía que el teatro era una herramienta eficaz para difundir los ideales libertarios y mantener viva la conciencia independentista.

Bajo el lema “Paz, unión y amistad”, La Filantrópica sirvió también como una forma de proteger a los antiguos miembros de La Trinitaria, ya disuelta, y continuar la lucha de manera estratégica frente a la represión.

Según el Ministerio de Cultura, Duarte entendía que el arte podía ser un instrumento poderoso para despertar el espíritu nacional, especialmente en un contexto de opresión como el que vivía el país desde la invasión haitiana de 1822.