Líder dominicano en Lawrence llama autoridades a sumarse a proyecto “Conociendo a Duarte y a nuestros héroes Trinitarios y Restauradores”

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SAN FRANCISCO DE MACORIS. - A juicio de uno de los líderes de la comunidad dominicana en Lawrence, Estado de Massachusetts en los Estados Unidos, las autoridades dominicanas deben sumarse al proyecto que para conocer parte importante de la historia dominicana establecerá próximamente en dicha urbe el alcalde Brian A. DePeña.

De acuerdo a Jorge Jaime, Director de Obras Publicas de la citada ciudad norteamericana, el proyecto “Conociendo a Duarte y a nuestros héroes Trinitarios y Restauradores” es algo que se establecerá para que tanto los adultos que han llegado a esta parte del mundo como los hijos de residentes allí con raíces dominicana, conozcan a Juan Pablo Duarte, a los demás Trinitarios y a los Restauradores de la dominicanidad.

Jaime, oriundo de una de las lomas de Tenares en la provincia Hermanas Mirabal dijo, que un gran porcentaje de los dominicanos residentes no solo en la ciudad de Lawrence, o New York de los Estados Unidos, sino de los que residen en Europa y otras naciones del mundo, conocen muy poco del legado de los Trinitarios y mucho menos de los Restauradores dominicanos.

En ese sentido manifestó, que las actuales autoridades dominicana ya sea a través de Efemérides Patria, el Archivo General de la Nación, el Ministerio de Educación y las embajadas y consulados dominicanos, deben cuanto antes darle todo su apoyo al alcalde Brian A DePeña, el cual ha estado diseñando junto a su equipo estratégico un novedoso proyecto que tiene contemplado el que las comunidades de dominicanos residentes aquí conozcan sus raíces patrióticas.

“Es preocupante lo que estamos viendo, es hasta peligroso para el futuro del país, pues nuestros hijos que viven en el extranjero y un gran porcentaje de nuestros quisqueyanos no conocen nuestra historia, y lo peor es, que no vemos tampoco que desde los estamentos de poder de nuestro país se estén haciendo esfuerzos por el reforzamiento del tema en el exterior de nuestra historia”, dijo.

Indicó que desde la alcaldía de Lawrence se tiene contemplado para iniciar durante el segundo semestre del presente año el novedoso proyecto “Conociendo a Duarte y a nuestros héroes Trinitarios y Restauradores”, el cual va a necesitar del concurso y la participación directa de las autoridades dominicanas tanto aquí como los que ocupan funciones diplomáticas en la ciudad de Boston.

“Este es un proyecto muy novedoso, Conociendo a Duarte y a nuestros héroes Trinitarios y Restauradores es algo que lo estaremos estableciendo para que nuestros hijos y ciudadanos residentes en Lawrence, conozcan quienes fueron Juan Pablo Duarte y los Trinitarios, pero también para que sepamos quienes fueron Gregorio Luperón y los Restauradores, es algo que no se había visto, pero que interpretando el vacío sobre el conocimiento de nuestra historia que hay en la población de dominicanos residentes en Lawrence, nuestro alcalde Brian A. DePeña junto a un equipo ha estado trabajando el proyecto para lanzarlo en los próximos meses en donde residimos”, dijo Jorge Jaime.