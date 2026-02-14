Loto de hoy
Números de la lotería de hoy viernes 13/02/26
Los números de la loto
Nacional
Juega + Pega +
11 01 19 24 09
Gana Más
99 60 26
Lotería Nacional
24 65 91
Leidsa
Pega 3 Más
41 15 36
Loto Pool
06 08 19 22 29
Super Kino TV
06 15 18 20 23 26 27 28 29 32 35 39 40 41 44 53 54 58 59 80
Quiniela Leidsa
89 12 59
Loto - Loto Más
04 07 08 16 21 30 10 04
Real
Quiniela Real
60 04 16
Loto Pool
50 53 93 79
Loto Real
04 11 21 27 30 36
Loteka
Quiniela Loteka
19 36 20
Mega Chances
39 44 09 80 78
Americanas
New York 3:30
21 75 15
New York 11:30
35 74 65
Florida Día
84 43 58
Florida Noche
02 27 66
Mega Millions
05 25 30 36 68 06
PowerBall
06 20 33 40 48 05 2X
Primera
La Primera Día
04 16 52
Primera Noche
61 71 19
Loto 5
35 30 34 04 03 01
La Suerte
La Suerte MD
87 26 59
La Suerte 6PM
52 48 79
LoteDom
79 51 71
El Quemaito Mayor
47
King Lottery
King Lottery 12:30
47 49 30
King Lottery 7:30
01 93 38
Anguila
Anguila 10:00 AM
65 94 58
Anguila 1:00 PM
88 66 11
Anguila 6:00 PM
63 25 65
Anguila 9:00 PM
46 27 77