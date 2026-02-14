Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Números de la lotería de hoy viernes 13/02/26

Los números de la loto

Nacional

Juega + Pega +

11 01 19 24 09

Gana Más

99 60 26

Lotería Nacional

24 65 91

Leidsa

Pega 3 Más

41 15 36

Loto Pool

06 08 19 22 29

Super Kino TV

06 15 18 20 23 26 27 28 29 32 35 39 40 41 44 53 54 58 59 80

Quiniela Leidsa

89 12 59

Loto - Loto Más

04 07 08 16 21 30 10 04

Real

Quiniela Real

60 04 16

Loto Pool

50 53 93 79

Loto Real

04 11 21 27 30 36

Loteka

Quiniela Loteka

19 36 20

Mega Chances

39 44 09 80 78

Americanas

New York 3:30

21 75 15

New York 11:30

35 74 65

Florida Día

84 43 58

Florida Noche

02 27 66

Mega Millions

05 25 30 36 68 06

PowerBall

06 20 33 40 48 05 2X

Primera

La Primera Día

04 16 52

Primera Noche

61 71 19

Loto 5

35 30 34 04 03 01

La Suerte

La Suerte MD

87 26 59

La Suerte 6PM

52 48 79

LoteDom

79 51 71

El Quemaito Mayor

47

King Lottery

King Lottery 12:30

47 49 30

King Lottery 7:30

01 93 38

Anguila

Anguila 10:00 AM

65 94 58

Anguila 1:00 PM

88 66 11

Anguila 6:00 PM

63 25 65

Anguila 9:00 PM

46 27 77

