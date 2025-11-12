Todo lo que siempre quisiste saber sobre la Lotería Nacional (y nadie te explicaba)

Publicado por Melissa Correa Creado: Actualizado:

Entre rumores, tradiciones y nuevas tecnologías, muchas personas aún tienen dudas sobre el funcionamiento de los juegos de azar.

Por eso, la Lotería Nacional aclaró en su página web cada una de estas dudas frecuentes que se viven transmitiendo de generación en generación.

A continuación las 10 preguntas que realizadan los usuarios y jugadores habituales.

¿Qué es la Lotería Nacional?

Es una institución gubernamental de la República Dominicana encargada de realizar sorteos de Billetes y Quinielas legales en el país.

¿Quién es el administrador de la Lotería Nacional?

Teófilo (Quico) Tabar Manzur

¿Cuáles son los días que no hay sorteos?

-1ro. de enero

-21 de enero

-27 de febrero

-Jueves, viernes y sábado santos

-16 de agosto

-24 de septiembre

-24,25 y 31 de diciembre

¿Cómo se eligen los números ganadores?

Los números se extraen mediante un sistema de bombos mecánicos supervisado por un personal notarial y autoridades presentes para garantizar transparencia.

¿Dónde se pueden adquirir y cambiar los productos de la Lotería Nacional?

En la sede de la Lotería Nacional y en los puntos de ventas a nivel nacional

¿Tiene la Lotería Nacional vínculos con los numerólogos?

No

¿Las personas pueden jugar si están en el extranjero?

A través del juego electrónico que se realiza todos los jueves.

¿Cómo se puede verificar los números ganadores?

Los resultados pueden consultarse en la página web oficial y en los puntos de venta autorizados.

Tipos de ayuda que da la entidad

1. Ayudas Medicas y Medicamentos

a) Carta de Solicitud del interesado especificando las razones que justifique su petición, dirigida al Administrador General de la Lotería Nacional, Vía el director/a de la Dirección de Desarrollo y Asistencia Social

b) Copia de Cédula de Identidad y electoral de ambos lados del solicitante

c) Diagnóstico Médico

d) Indicación Médico

e) Carta de la DIDA (Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social

f) Cotización original del Procedimiento Médico y/o receta

g) En caso de ser menor, anexar copia acta de nacimiento y copia de cedula del padre, madre o tutor legal

2. Ayudas Estudiantiles

a) Carta de Solicitud del interesado especificando las razones que justifique su petición, dirigida al Administrador General de la Lotería Nacional, Vía el director/a de la Dirección de Desarrollo y Asistencia Social

b) Constancia de Estudios del solicitante

c) Récord de Notas o Promedio

d) Presupuesto del programa de estudio

e) Copia de Cédula de Identidad y electoral de ambos lados del solicitante

f) En caso de ser menor, anexar copia acta de nacimiento y copia de cedula del padre, madre o tutor legal

3. Económica Única a Instituciones Sociales sin Fines de Lucro

a) Carta de Solicitud de la institución interesada especificando las razones que justifique su petición, dirigida al Administrador General de la Lotería Nacional, Vía el director/a de la Dirección de Desarrollo y Asistencia Social

b) Copia de Cedula de Identidad y Electoral de ambos lados del o la presidente/a de la organización

c) Estatutos

d) Carta de Certificación

e) Acta de la Última Asamblea

f) Programa de Actividades

g) Presupuesto General de la Organización

h) En caso de las Juntas de Vecinos (Carta de Solicitud, Certificación del Ayuntamiento correspondiente, los estatutos y copia de la cedula del presidente/a)

4. Electrodomésticos

a) Carta de Solicitud del interesado especificando las razones que justifique su petición, dirigida al Administrador General de la Lotería Nacional, Vía el director/a de la Dirección de Desarrollo y Asistencia Social

b) Copia de Cedula de Identidad y Electoral de ambos lados

c) En caso de organización anexar los documentos constitutivos de esta

5. Los Implementos Ortopédicos

a) Carta de Solicitud del interesado especificando las razones que justifique su petición, dirigida al Administrador General de la Lotería Nacional, Vía el encargado/a de la División de Atención a Personas con Discapacidad

b) Copia de Cedula de Identidad y Electoral de ambos lados

c) Foto del Solicitante

d) Diagnóstico Médico

En todos los casos anteriores, número de contacto del solicitante.

¿Hay impuestos sobre los premios ganados?

Sí. Los premios están sujetos a retenciones según la legislación fiscal vigente en la República Dominicana.