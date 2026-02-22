Luis Abinader y Fellito Suberví ponen en servicio acueducto por bombeo más grande del país

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Naranjo, Santo Domingo Este. - El presidente Luis Abinader, junto al director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), eFellito Suberví, puso en servicio la Ampliación del Acueducto Oriental Barrera de Salinidad que aportará 136 millones 945 mil galones diarios de agua potable en beneficio de casi dos millones de habitantes de los municipios Santo Domingo Este y Norte, de la provincia Santo Domingo.

“Hoy la República Dominicana da un paso decisivo hacia su seguridad hídrica. Demostramos que el desarrollo no se improvisa ni se anuncia: se planifica, se construye y se cumple, por eso ponemos en funcionamiento el acueducto por bombeo más grande del país. Una obra que transforma el presente y fortalece el futuro del Gran Santo Domingo”, sostuvo Fellito Suberví.

Una obra histórica

El director general de la CAASD explicó que la obra, que contó con una inversión de 142 millones de dólares, se desarrolló en dos fases: la primera de recuperación de 45 millones de galones de agua potable cada día, y la segunda fase de ampliación de otros 45 millones de galones adicionales, llevándolo a producir en total 136.9 millones de galones diarios.

Agregó que la obra incluye el trasvase de 22 millones 800 mil galones diarios hacia Santo Domingo Norte, con el propósito de fortalecer el sistema de abastecimiento de toda la zona.

Fortalecimiento de la seguridad hídrica

Señaló que en los últimos cuatro años el Gobierno del presidente Luis Abinader, a través de la CAASD, además de recuperar y ampliar la capacidad del referido acueducto, construyó una nueva estación de bombeo, se levantaron cuatro tanques reguladores de gran capacidad, y se colocaron más de 52 kilómetros de redes de gran diámetro, sustituyendo infraestructuras obsoletas.

“Esta es una obra que fortalece la seguridad hídrica del Gran Santo Domingo para las próximas décadas, y está concebida para garantizar agua potable a los residentes en Santo Domingo Este y gran parte de Santo Domingo Norte”, aseguró.

Dijo que la terminación de ese acueducto constituye un hito en la historia de la CAASD y de toda la nación, porque representa un paso de avance en el fortalecimiento de la infraestructura hídrica de la zona oriental y del país.

Fellito Suberví indicó que con este acueducto se aumentará la presión, la constancia y producción de agua potable, lo cual era difícil de lograr en tiempo atrás y que gracias a la decisión del Jefe del Estado pudieron hacer realidad y entregar prácticamente un nuevo acueducto a estas comunidades que hoy son las beneficiadas.

Historia del sistema

Barrera de Salinidad fue puesto en funcionamiento en 2004 para producir cuatro metros cúbicos por segundo (4m3/s) de agua potable captados desde el Río Ozama, evitando la intrusión de aguas del Mar Caribe, sin embargo, con el tiempo fue perdiendo eficiencia por falta de mantenimiento, llegando a producir menos de 2m3 por segundo.

En 2022, el ingeniero Suberví decidió intervenir el acueducto con una inversión de US$142 millones, de los cuales 97 millones fueron financiados por la antigua Corporación Andina de Fomento, hoy Banco de Desarrollo Latinoamericano, con una contrapartida de 45 millones por parte del Estado dominicano, recuperando los cuatro metros cúbicos iniciales y llevándolo a producir un total de seis metros cúbicos por segundo.