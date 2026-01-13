¡Martes 13, ni te cases ni te embarques! ¿Dónde nace la mala suerte que rodea este día?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Un cielo gris y lluvias persistentes marcan el inicio de este martes en República Dominicana. ¿Casualidad o coincidencia con la fecha? Hoy es martes 13, un día que, para muchos, está cargado de supersticiones. Y como dice el popular refrán: “En martes 13 ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes”. Pero, ¿de dónde viene esta creencia de mala suerte que rodea a esta fecha?

De acuerdo con National Geographic, el número 13 ha tenido históricamente una carga negativa en distintas culturas, muchas de ellas asociadas a creencias religiosas. En la Cábala judía, por ejemplo, se mencionan 13 espíritus malignos. Además, esta cifra se ha vinculado simbólicamente con la muerte, como ocurre en el relato bíblico del sacrificio de Abraham.

En el cristianismo, el 13 también aparece en contextos sombríos: fueron 13 los comensales en la Última Cena, se cree que Jesús fue crucificado un viernes y el capítulo 13 del Apocalipsis introduce la figura del Anticristo.

Otra de las teorías más difundidas señala que la caída de Constantinopla -uno de los acontecimientos más traumáticos de la historia medieval- ocurrió un martes 13, en el año 1453.

A esto se suma el origen del nombre del día: “martes” proviene de Marte, el dios romano de la guerra, lo que refuerza su asociación con conflictos, violencia y desgracias.

Principales cábalas y supersticiones

Entre las creencias más populares sobre el martes 13 figuran:

El gato negro: encontrarse con uno este día es considerado un mal presagio.

Mala suerte en los viajes: en muchos países hispanohablantes se cree que viajar en martes 13 puede atraer accidentes o problemas.

No casarse ni emprender nuevos proyectos: muchas parejas evitan contraer matrimonio en esta fecha, y algunos emprendedores prefieren no iniciar negocios por temor a un mal augurio.

Cuidado con las escaleras: pasar por debajo de una se considera de mala suerte, y hacerlo en martes 13, según los supersticiosos, “multiplica” el riesgo.

Otras acciones que, según la tradición popular, atraen la mala fortuna en este día incluyen cortarse el cabello o las uñas, mudarse de casa o incluso derramar sal sobre la mesa o el suelo.