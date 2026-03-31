Pasión y resurrección
Martes Santo: ¿el día menos comprendido de la Semana Santa?
De acuerdo con la tradición cristiana, este día recuerda los pasajes en los que fariseos y saduceos cuestionaron a Jesús sobre el matrimonio en el cielo
El Martes Santo, tercer día de la Semana Santa, es una jornada marcada por la memoria de los enfrentamientos de Jesús con las autoridades religiosas y políticas de su tiempo, así como por el anuncio de la traición y la negación de sus discípulos.
De acuerdo con la tradición cristiana, este día recuerda los pasajes en los que fariseos y saduceos cuestionaron a Jesús sobre el matrimonio en el cielo, el pago de impuestos al César y la fuente de su autoridad. También se conmemora el momento en que Cristo elogió la ofrenda de la viuda y pronunció los siete “ayes” contra los fariseos, además del Discurso del Olivar, en el que habló sobre el fin de los tiempos.
El Evangelio de San Juan sitúa a la Iglesia en el interior del Cenáculo, donde Jesús anuncia a sus apóstoles que uno de ellos lo entregaría. Este anuncio, acompañado por la promesa incumplida de Pedro de derramar su sangre por Él, refleja el dolor del abandono y la fragilidad humana frente a la prueba.
El Martes de Controversia
La tradición lo denomina también “Martes de Controversia”, al recordar cómo Jesús fue sometido a acusaciones falsas, agresiones y humillaciones por parte de los sacerdotes, en un proceso que desembocaría en su crucifixión.
Significado espiritual
La Iglesia invita en este día a intensificar la disposición interior de los fieles ante la inminente celebración del Triduo Pascual. El Martes Santo es, por tanto, un llamado a la austeridad, la humildad y la preparación del corazón para acompañar a Cristo en su Pasión, Muerte y Resurrección.
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