La mañana del 9 de febrero de 1966, frente al Palacio Nacional, fueron asesinados y heridos varios estudiantes por reclamar al Gobierno provisional de República Dominicana, que presidia Héctor García Godoy, una respuesta positiva respeto a la solicitud de reconocimiento gubernamental del MRU, entre otras demandas.

Frente al Palacio Nacional cientos de estudiantes protestaban al Gobierno por la entrega del presupuesto universitario, que por ley le correspondía en ese momento y la salida inmediata del país de las tropas estadounidenses.

La respuesta a las protestas fueron disparos en los que cayeron abatidos los estudiantes anteriormente mencionados.

En respuesta a la masacre, organizaciones políticas, sindicales, populares, académicas, sindicatos, convocaron a una huelga general que duró más de una semana y en la que se escenificaron acciones violentas que produjeron la muerte y heridas de varias personas.