Hoy en la historia. Nace Ulises Francisco Espaillat

1823

Nace Ulises Francisco Espaillat

República Dominicana. Ulises Francisco Espaillat Quiñones fue un político dominicano y presidente de la República. Nació en Santiago, el 9 de febrero de 1823. Participó en la revuelta que forzó la caída del gobierno de Buenaventura Báez y el regreso a la presidencia de Pedro Santana. Se opuso a la anexión a España, y luchó junto a José María Cabral y Gregorio Luperón en la Guerra de Restauración. Fue dos veces vicepresidente del Gobierno restaurador. En 1876 fue presidente de la República. Murió en Santiago, el 25 de abril de 1878.

Tal día como hoy

1552

En Chile es fundada la ciudad de Santa María la Blanca de Valdivia.

1775

En el marco de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, el Parlamento británico declara a la región de Massachusetts en rebelión.

1863

Suiza. En Ginebra se reúne un comité que decide la creación de la Cruz Roja.

1865

Alemania. Nace Erich von Drygalski, geógrafo y geofísico alemán. conocido por dirigir la primera misión alemana de exploración antártica.

1919

Se funda la Sociedad de Naciones, precursor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

1949

Perú reconoce al Estado de Israel.