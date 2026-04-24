El mejor arroz, para...

Publicado por Nelly Ramírez Creado: Actualizado:

Para el arroz, cereal que religiosamente está presente en las mesas dominicanas, por lo general, no suele buscarse un grano especial.

Comúnmente usamos una sola variedad para cocinarlo blanco, en moros de diferentes legumbres, locrios de variedades de carnes, amarillo, con fideos, vegetales y mariscos…

Pero cuando se trata de arroces para recetas muy específicas, propias de la gastronomía de otras naciones, tales como la paella, de España; el risotto, de Italia; el arroz frito, de China, sí hay que saber seleccionar el tipo de grano: longitud, tamaño y color.

Es importante saber que dependiendo de cada receta hay un arroz que permite a sus platos una mejor concentración de los sabores y consistencia.

Con este alimento básico, mundialmente consumido, se preparan diversas recetas para el disfrute de toda la familia. Y, según datos colgados en la página www.directoalpaladar.com, es importante a la hora de elaborar la diversidad de platos que este cereal permite, saber cuál es la forma del grano que se requiere, el color, la textura o el proceso industrial al que ha sido sometido.

Variedades

Hay diversas, unos menos conocidos que otros, ya que los hay incluso de colores, como: el rojo, negro.

También alrededor de 60,000 tipos distintos de arroz, en granos cortos, redondos, medio y largo...

El grano corto, es ideal para la elaboración de rissotto, sushi, arroz con leche.... mientras que, el grano medio para paellas, arroces fritos.

Estos absorben mejor el sabor.

Recetas

Risotto de hongos

250 gramos de arroz arborio

300 gramos de hongos

1/2 cebolla

1/2 diente de ajo

1 copa de vino blanco

Caldo de verduras o caldo de pollo casero

1 cucharada de mantequilla

50 gramos de queso parmesano rallado

Aceite de oliva

Preparación. Cortar la cebolla y el ajo finamente y sofreír a fuego lento. Posteriormente, agregar los hongos previamente lavados y cortados. Luego, cuando los hongos estén cocinados, agregar el arroz anacararlo y que absorba todos los sabores. Luego, incorporar la copa de vino blanco y dejar que se evapore el alcohol. Echar el caldo de pollo o verduras en una cazuela caliente, e ir añadiendo poco a poco al arroz y los hongos y removiendo con un cucharón de madera. Cada vez que se absorba el caldo y seguimos removiendo hasta que el arroz esté cocido totalmente. Finalmente, poner un toque de mantequilla y queso parmesano para dar mayor cremosidad al arroz y listo.

Paella española

400 gramos de arroz grano medio

1 pimiento rojo, cortado en tiras

1 tomate grande picado

2 dientes de ajo picados

6 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de perejil picado

2 cucharadas de pimentón dulce

300 gramos de rape, cortado en trozos

250 gramos de mejillones

150 granos de anillas de calamar

12 camarones

1,5 lt de caldo de marisco

sal

Hebras de azafrán

Elaboración. Calentar el caldo de marisco junto con el azafrán en una olla grande. Por otro lado, calentar a fuego medio alto cuatro cucharadas de aceite de oliva en una paellera de 30 cm de diámetro (o una sartén grande y poco profunda) y sofreír el rape, los camarones y las anillas de calamar durante 1 o 2 minutos, sin dejar que se cocinen completamente. Retirarlo de la paellera y reservar. Luego, agregar las dos cucharadas de aceite restante y freír el pimiento rojo y el tomate cortado en cubitos junto con el ajo, el perejil y el pimentón dulce, integrando todos los ingredientes. Posteriormente, bajar el fuego y añadir el arroz y remover bien para que se sofría ligeramente y quede suelto. Añadir el caldo hirviendo y dejar que se cocine durante tres minutos, removiendo el arroz y girando la sartén de vez en cuando. Luego de este tiempo, agregar el pescado y el marisco, distribuyéndolo de forma uniforme en la paellera. Después, rectificar la sal sin remover el arroz. Y, por último, reducir el fuego y continuar cocinando el arroz hasta que absorba todo el líquido, durante unos 14 minutos. Si es necesario agregar más líquido, hacerlo. Luego que la paella esté lista y se haya evaporado todo el líquido, dejar que repose durante unos minutos más antes de servirla y listo.