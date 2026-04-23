Oro marino
Día Mundial del Atún: diez años promoviendo pesca sostenible y conservación marina
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en los últimos años ha habido una importante recuperación gracias a las acciones coordinadas de los gobiernos en la gestión del atún
El 2 de mayo se cumplen diez años desde que Naciones Unidas instituyó el Día Mundial del Atún con el objetivo de resaltar el alto valor nutritivo de la especie y asegurar que sus principales poblaciones se pesquen de modo sostenible.
De forma coloquial, se le conoce como "pez pasaporte" porque cubre miles de kilómetros cruzando océanos y fronteras internacionales, lo que requiere un estricto control y trazabilidad para combatir la pesca ilegal y la sobrepesca.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en los últimos años ha habido una importante recuperación gracias a las acciones coordinadas de los gobiernos en la gestión del atún.
Como muestra un botón: En 2017, solo el 75 % de las capturas procedían de poblaciones de atún libres de sobrepesca; hoy, esa cifra supera el 90 %. Por ejemplo, el atún rojo del Atlántico, antes ausente, es ahora común en el sur de Inglaterra e Irlanda.
Nutrición
Alimentos que debes evitar en Semana Santa por el calor
Lency Alcántara
El proyecto Océanos Comunes de la FAO tiene entre sus objetivos garantizar que las principales poblaciones de atún se pesquen a niveles sostenibles para 2027, beneficiando así a la conservación de la biodiversidad marina.