Moda, lo que marcará el 2026

El 2026 se perfila como un año lleno de transformaciones en el mundo de la moda, cuyas nuevas tendencias invitan a tomar riesgos al vestir. Desde texturas vistosas, como plumas y encajes, hasta el regreso de accesorios llamativos que se convierten en el centro del look. Este año promete ser todo menos predecible.

La ropa funcional y utilitaria se reinventa, los diseñadores rinden un homenaje, con sensatez, al exceso de los años 80, donde los colores vibrantes y los contrastes audaces vuelven a dominar las pasarelas, que cada vez se alejan más del minimalismo.

Estas son algunas de las tendencias que dominarán el escenario:

Se va el lujo silencioso, regresa el maximalismo.

Las fans de la estética ochentera pueden estar contentas este 2026: como avanzamos hacia la primavera, el maximalismo lleva tiempo ‘robando’ terreno al lujo silencioso.

Regresan los lazos

Tal vez lo hacen en una versión menos preppy, alejada de la estética que pusieron de moda personajes como Blair Waldorf en Gossip Girl.

Texturas: plumas, encaje y tejidos combinados

Lo vimos en octubre, durante el mágico desfile de Chanel con Matthieu Blazy, y lo hemos observado también en sellos como Balmain, Rabanne y Balenciaga. Las texturas tienen este año un papel protagonista.

Explosión de color

Puede que Pantone haya considerado el blanco roto, muy discreto, como el color del 2026, pero veremos mucho color este año.

Accesorios como piezas clave del look

Los accesorios dejan de ser un simple detalle de nuestro ‘outfit’ para convertirse en grandes protagonistas. Los pendientes se vuelven especialmente vistosos, con piezas grandes y llamativas que recuerdan a los de nuestras abuelas: piedras brillantes, detalles nacarados o dorados, y formas originales.