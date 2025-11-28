Muere Gaspar Polanco

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1867

República Dominicana. Gaspar Polanco y Borbón fue un militar independentista, restaurador y político dominicano. Nació en Corral Viejo, Guayubín, en 1816. Participó en las batallas de Jácuba, Sabana Larga y Talanquera. Tuvo una destacada participación en la Guerra de la Restauración.

Fue presidente provisional de la República del 10 de octubre de 1864 al 24 de enero de 1865. Luego de restaurada la República participó en movimientos revolucionarios. Murió en Concepción, La Vega, el 28 de noviembre de 1867.

TAL DÍA COMO HOY

1493

Cristóbal Colón arriba a Jamaica y Puerto Rico, y circunnavega buena parte de la isla de Cuba.

1779

Oeste de Nicaragua. En el territorio Mosquitia el coronel español Matías de Gálvez y Gallardo ataca a los británicos.

1814

En Londres, el periódico “The Times” se convierte en el primero del mundo en imprimirse con una máquina de vapor.

1837

Estados Unidos. Nace John Wesley Hyatt, inventor estadounidense.

1911

En México, Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, en el que se reivindica los derechos de los campesinos.

1912

Albania se independiza del Imperio otomano.