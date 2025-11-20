Nace Pedro Alejandrino Pina

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1820

República Dominicana. Pedro Alejandrino Pina fue un político dominicano. Nació en Santo Domingo, el 20 de noviembre de 1820. Fue uno fundadores de sociedad secreta La Trinitaria. Fue miembro de la Junta Central Gubernativa en 1844. En el gobierno de Manuel Jimenes ocupó la Secretaría del Ministerio de Guerra y Marina. En el gobierno de José María Cabral, fue diputado de la Asamblea Nacional Constituyente.

En 1869 luchó en el Sur contra la incorporación del país a Estados Unidos. Murió en Las Matas de Farfán, el 24 de agosto de 1870.

TAL DÍA COMO HOY

1194

Sicilia. Palermo es conquistada por el emperador germánico Enrique VI.

1500

España. A Cádiz llegan encadenados Cristóbal Colón y sus hermanos, quienes habían sido arrestados por el gobernador de las Indias Francisco de Bobadilla.

1861

En los Estados Unidos, Kentucky se une al gobierno confederado.

1900

Estados Unidos. Nace Chester Gould, historietista estadounidense y creador de la tira cómica “Dick Tracy”.

1917

Ucrania se convierte en una república.

1940

En el marco de la Segunda Guerra Mundial, Hungría, Rumanía y Eslovaquia se alían con las Fuerzas del Eje.