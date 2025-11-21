Nace Voltaire

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1694

Francia. François Marie Arouet, conocido como Voltaire seudónimo que adoptó en 1718, fue un escritor, historiador, filósofo y abogado francés que figura como uno de los principales representantes de la Ilustración. Nació en París, Francia, el 21 de noviembre de 1694. En 1746 fue elegido miembro de la Academia Francesa. Su obra “Cándido o el optimismo” fue condenada en Ginebra por sus irónicas críticas a la filosofía. En 1764 publicó su “Diccionario filosófico”. Murió en París, Francia, el 30 de mayo de 1778.

TAL DÍA COMO HOY

1561

En la actual Bolivia, el asiento y minas de Potosí es elevada al rango de Villa Imperial de Potosí, y se exenta de la ciudad de La Plata.

1783

En París, el físico y químico Jean-François Pilâtre de Rozier y François Laurent hacen el primer vuelo en globo aerostático.

1807

En Estados Unidos el comerciante español Manuel Lisa establece el primer asentamiento del estado de Montana.

1834

Estados Unidos. Nace Friedrich Weyerhäuser, magnate estadounidense.

1902

Fin de la guerra de los Mil Días un conflicto civil de Colombia.

1962

En China, el Ejército Popular de Liberación Chino declara un cese al fuego unilateral en la guerra sino-india.