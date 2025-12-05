Nace Walt Disney

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

1901

Estados Unidos. Walter Elías Disney fue un empresario, animador, guionista, actor de voz y productor de cine estadounidense. Nació en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 5 de diciembre de 1901. Su primera creación fue Mickey Mouse. En 1937 produjo el primer largometraje de dibujos animados de la historia del cine, “Blancanieves y los siete enanitos”.

Ganó 22 Premios Óscar, dos Premios Globos de Oro especiales y un Premio Emmy. Murió en Burbank, California, Estados Unidos, el 15 de diciembre de 1966.

TAL DÍA COMO HOY

1492

Cristóbal Colón desembarca durante su primer viaje a América en la isla que los indígenas llamaban Quisqueya y que él denominó La Española, y en la actualidad acoge a República Dominicana y Haití.

1746

La República de Génova se subleva contra los austríacos, en el marco de la Guerra de Sucesión Austriaca.

1865

Perú y Chile firman un tratado de alianza ofensiva-defensiva.

1868

Alemania. Nace Arnold Sommerfeld, físico alemán.

1912

En Europa, el Imperio alemán, el Imperio austrohúngaro e Italia prolongan su Triple Alianza por seis años.

1946

En Nueva York se instala definitivamente la ONU.