Fundación reconoce aportes de valiosas mujeres

Publicado por Gissel Taveras Creado: Actualizado:

Ellas estaban glamurosas y contentas de recibir un reconocimiento por sus aportes al desarrollo intelectual, cultural y social del país durante un encuentro realizado por la Fundación Creciendo Juntas en el Teatro Nacional.

Las homenajeadas fueron Jacqueline Malagón, Jatnna Tavárez, Elena Viyella de Paliza, Verónica Sención, Soledad Álvarez y Ana Martich.

Este evento fue especial por la reciente conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que destacó lo valioso que es la contribución de las damas en todos los aspectos.

En el marco de la actividad se efectuó la conferencia “Desata tu potencial”, a cargo de la empresaria Elena Viyella de Paliza, quien abordó temas relacionados con liderazgo, propósito y la importancia de reconocer y desarrollar las capacidades personales para avanzar en los distintos ámbitos de la vida.

Zoraima Cuello, de la Fundación Creciendo Juntas, explicó que el evento fue concebido como un espacio de inspiración y reflexión orientado a fortalecer el liderazgo femenino y a promover el desarrollo personal de las mujeres.

La actividad reunió a ejecutivas, emprendedoras, profesionales y personalidades de distintos sectores.