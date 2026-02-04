Nuevo diplomado: herramientas para contar historias del sector minero en RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Energía y Minas y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) firmaron un convenio interinstitucional para poner en marcha el diplomado “Minería y narrativas periodísticas: herramientas para contar historias del sector”, dirigido a periodistas, comunicadores y profesionales afines interesados en una cobertura especializada de la industria minera.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la comprensión social y el debate público en torno a la minería en República Dominicana, abordando temas clave como el marco legal, los impactos ambientales, la relación con las comunidades, el rol del Estado y los principios del desarrollo sostenible, desde una perspectiva técnica, ética y comunicacional.

El acuerdo fue suscrito por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos y el rector de la Pucmm, reverendo padre doctor Secilio Espinal, durante un acto celebrado en la rectoría de la casa de estudios superiores.

Santos destacó que la percepción pública del sector minero está estrechamente vinculada a la forma en que se comunican sus realidades, desafíos y oportunidades.

“La minería es uno de los sectores estratégicos de la economía dominicana, por su aporte al crecimiento, la inversión y el empleo, pero también es una actividad compleja que debe ser explicada con rigor, equilibrio y responsabilidad”, afirmó.

El funcionario subrayó que una minería moderna y responsable requiere información de calidad, profesionales capacitados y una comunicación basada en datos, evidencias y criterios técnicos.

“Este diplomado no solo busca formar comunicadores especializados, sino, fortalecer la capacidad de contar las noticias del sector con profundidad, sentido crítico y enfoque social”, agregó.

De su lado, el rector Espinal resaltó el rol de la academia en la formación de profesionales comprometidos con la ética y el conocimiento. Señaló que el programa reviste especial importancia por su enfoque integral sobre la gestión minera, incluyendo temas como los recursos estratégicos y las tierras raras, con la sostenibilidad y la dignidad humana como ejes centrales.

El diplomado, avalado por la Pucmm, combinará teoría y práctica mediante módulos académicos, análisis de casos, visitas de campo, investigación y herramientas modernas de narrativa periodística, con el propósito de contribuir a una conversación pública más informada, transparente y equilibrada sobre la minería en el país.

Durante la firma del convenio, el ministro Santos recibió la insignia institucional de la universidad y ambas entidades reafirmaron su compromiso de promover la gobernanza del sector, la formación continua y una cultura de diálogo basada en el conocimiento.

Sobre el acuerdo

El programa académico será coordinado por equipos del Ministerio de Energía y Minas y del Centro de Tecnología y Educación Permanente (TEP) de la Pucmm, con un enfoque orientado a fortalecer las capacidades de investigación, storytelling y periodismo especializado en minería.

Durante la firma del convenio estuvieron presentes Miguel Díaz, viceministro de Minas; Nadia Martínez, directora Jurídica; Giovanni Bloise, director de Minas; Joel Ramírez, asesor y Rossanna Figueroa, directora de Comunicaciones.

Por la Pucmm participaron Evelissy Rodríguez, vicerrectora de Administración y Finanzas; Belmarys Rodríguez, directora general del TEP; Nathalie Brito, directora Académica del TEP; Carlos Gómez, encargado de Educación Continua del TEP y Rhina Crespo, gerente Administrativa del TEP.