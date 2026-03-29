Alimentos que debes evitar en Semana Santa por el calor

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

En plena Semana Santa, marcada por altas temperaturas que en algunas zonas de país se estiman hasta de 31 ºC, la alimentación juega un papel clave para enfrentar el desafío térmico.

Comer mal o en exceso puede agravar la sensación de bochorno, dificultar la digestión y acelerar la deshidratación, mientras que una dieta adecuada ayuda a mantenerse fresco, hidratado y con energía.

Los alimentos que conviene evitar

Pollo frito (Fuente externa)

Según un articulo publicado en National Geographic, uno de los errores más comunes es recurrir a comidas densas y grasosas. Fritos, carnes a la parrilla, guisos intensos o embutidos curados aumentan la temperatura interna y dejan al organismo agotado.

La nutricionista Lena Beal, portavoz de la Academy of Nutrition and Dietetics, recomienda optar por comidas ligeras y frecuentes. Su colega Martha McKittrick añade que el exceso de sal en procesados y snacks acelera la deshidratación si no se consume suficiente agua.

El Día de la Cerveza propone una mirada hacia los secretos detrás de su elaboración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especial cuidado merecen también el alcohol y la cafeína, presentes en bebidas como la cerveza fría o el té helado. Aunque parecen refrescantes, tienen efecto diurético y favorecen la pérdida de líquidos. Lo mismo ocurre con los lácteos enteros y los alimentos ricos en azúcar, que ralentizan la digestión y pueden generar malestar gastrointestinal.

Qué sí deberías comer

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Sr recomiendan alimentos frescos y fáciles de digerir:

• Ensaladas de legumbres con verduras frescas y vinagreta.

• Proteínas frías como huevo cocido, atún, salmón o gambas hervidas.

• Frutas y verduras de temporada como pepino, sandía, tomate, apio, lechuga, fresas y naranjas, que aportan agua, vitaminas y antioxidantes.

• Bebidas naturales como agua de coco o zumos frescos, que ayudan a reponer electrolitos.

La hidratación debe ser constante: se recomienda beber entre dos y tres litros de agua al día, sin esperar a tener sed. Una orina clara y abundante es la mejor señal de que el cuerpo está correctamente hidratado.

El sorprendente efecto del picante

Aunque pueda parecer contradictorio, en culturas como México o Marruecos el consumo de comidas picantes en verano es tradición. Estudios señalan que el picante estimula la sudoración, y al evaporarse refresca el cuerpo de forma natural. Sin embargo, debe consumirse con moderación y acompañado de líquidos, ya que puede irritar el estómago si no hay buena hidratación.