Frutos secos y frutas deshidratadas: realzan las celebraciones

Las semillas comestibles con bajo contenido de agua y las frutas a las que se les ha extraído parte de su humedad natural, son dos de las grandes protagonistas de las mesas navideñas.

Lo que debes saber

- Incluir en la alimentación pequeñas cantidades de almendras, anacardos, avellanas, castañas, piñones, nueces y sus distintas variedades (de Brasil, de macadamia y de pecán), pistachos, semillas de girasol o cacahuetes (maní), puede ser beneficioso para la salud, según los especialistas en nutrición.

- Las uvas, ciruelas, higos, dátiles, albaricoques, manzanas, arándanos, naranjas y muchas otras frutas desecadas concentran nutrientes, fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes, y su consumo moderado puede ser saludable, según apuntan.

- “Los beneficios de los frutos secos y las frutas deshidratadas para el colesterol y la salud cardiovascular están demostrados. Últimamente se está profundizando en su efecto sobre el envejecimiento”, explica a EFE Jordi Salas-Salvadó, profesor distinguido de Nutrición e investigador ICREA-Acadèmia en la Universidad Rovira i Virgili

Además de ser deliciosas, las investigaciones muestran que estos alimentos son un concentrado de sustancias saludables y nutritivas, y que consumirlos con moderación puede ser beneficioso.