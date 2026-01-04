Cómo retomar la disciplina física y alimenticia tras los excesos navideños en República Dominicana

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Tras los excesos de comida y bebida que caracterizan las fiestas navideñas en República Dominicana, muchos ciudadanos enfrentan el reto de retomar la disciplina física y alimenticia al iniciar el nuevo año.

El coach de Crossfit y dietista Cristian Barone compartió recomendaciones prácticas para que los dominicanos retomen la disciplina física y alimenticia en este inicio de 2026, luego de los tradicionales excesos de las fiestas navideñas.

Barone recordó que durante los días festivos del 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, muchos olvidan la importancia de mantener una dieta balanceada y hábitos saludables, lo que repercute en la energía y el bienestar general.

Consejos para retomar la actividad física

• Alimentación primero: recuperar una dieta equilibrada es el paso inicial antes de intensificar el ejercicio.

• Cardio activo: caminar, subir escaleras o trotar suavemente, adaptando la intensidad al nivel de cada persona.

• Caminatas regulares: entre 20 y 30 minutos, tres veces por semana o diariamente si es posible.

• Hidratación constante: beber suficiente agua durante la actividad física para evitar deshidratación.

• Evitar abrigos excesivos: no usar fundas ni ropa que impida la correcta transpiración, pues acelera la pérdida de líquidos.

• Incremento progresivo: aumentar la intensidad semanalmente, ya que el cuerpo necesita retos para evolucionar de manera paulatina.

Público objetivo

El especialista aclaró que estas recomendaciones están dirigidas principalmente a personas sedentarias o con poca actividad física, así como a quienes inician desde cero en la vida deportiva.

Barone enfatizó que la clave está en la constancia y en dar pasos progresivos, evitando extremos que puedan generar lesiones o frustración. “La disciplina y la paciencia son tan importantes como el ejercicio mismo”, concluyó.