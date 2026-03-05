¿Orinar de pie o sentado? Lo que dicen los estudios científicos sobre cuál es mejor para los hombres

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La pregunta de si es más efectivo para los hombres orinar de pie o sentados ha generado durante años dudas y debates.

Diversos estudios científicos han analizado este tema y concluyen que la posición puede influir en algunos casos, aunque no de la misma manera para todos los hombres.

De acuerdo con investigaciones citadas en revistas científicas, en hombres sanos no existe evidencia de que orinar de pie sea perjudicial, mientras que en quienes presentan síntomas del tracto urinario inferior (STUI) -problemas como dificultad para orinar, flujo débil o sensación de no vaciar completamente la vejiga- la posición al orinar podría marcar una diferencia.

Un estudio con casi 200 hombres

Un estudio publicado en la revista científica SAGE Journals analizó a 196 hombres entre 40 y 75 años en la clínica de urología del Hospital Universitario de Jordania entre marzo de 2017 y diciembre de 2019.

Los participantes fueron divididos en dos grupos:

118 hombres con síntomas urinarios asociados a hiperplasia prostática benigna (agrandamiento de la próstata).

78 hombres sanos, que funcionaron como grupo de control.

Para el estudio, los participantes acudían a una sala privada cuando sentían la necesidad de orinar. Primero lo hacían de pie y en otra visita repetían el procedimiento sentados. Durante el proceso se midieron parámetros como el flujo de orina y la cantidad de orina que quedaba en la vejiga después de orinar.

"Concluimos que la postura sentada es la mejor para orinar en hombres con problemas urinarios, por ejemplo, debido a una próstata agrandada, mientras que no se observaron diferencias en hombres sanos. Esto es clínicamente importante, ya que la orina residual puede provocar complicaciones como cistitis y cálculos vesicales.", detalla el estudio

Sin embargo, en los hombres sanos no se observaron diferencias significativas entre orinar de pie o sentado.

Los autores del estudio señalaron que estos resultados podrían no aplicarse a todos los pacientes con problemas prostáticos, especialmente a quienes tengan otras condiciones de salud que afecten la movilidad o el equilibrio.

Otro análisis científico llega a una conclusión distinta

Por su parte, un metaanálisis publicado en la revista científica PLOS One -que revisó varios estudios sobre el tema- llegó a conclusiones ligeramente diferentes.

Según este análisis, en hombres sanos tampoco se encontraron diferencias importantes entre orinar de pie o sentado.

No obstante, en pacientes con síntomas del tracto urinario inferior la posición sentada podría mejorar algunos indicadores del funcionamiento urinario, como aumentar la velocidad del flujo de orina y reducir la cantidad de orina que queda en la vejiga.

Los investigadores señalaron que estos cambios podrían tener un efecto similar al de algunos medicamentos utilizados para tratar estos problemas, por lo que adoptar la posición sentada podría ayudar como complemento en ciertos tratamientos.

¿Entonces cuál es mejor?

En general, los estudios coinciden en un punto: para los hombres sanos, la posición al orinar no parece tener un impacto significativo en la salud urinaria.

En cambio, para quienes tienen síntomas urinarios o problemas relacionados con la próstata, la postura podría influir en algunos parámetros, aunque los resultados de las investigaciones no son completamente uniformes.