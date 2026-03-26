El CMD demanda del Gobierno ponerle mayor atencion a las Unidades de Atención Primaria en SPM

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) filial San Pedro de Macorís, Osvaldo Hernández Asencio, lamentó la situación por la que están pasando las Unidades de Atención Primaria (UNAP), ya que carecen de personal, medicamentos y equipos para poder dar un servicio adecuado a los pacientes que acuden en busca de salud.

Indicó que las UNAP fueron creadas para descongestionar los hospitales, donde el paciente reciba la atención de un médico familiar y si considera necesario lo transfiere a un hospital para que lo vea un especialista, pero que esto no se lleva a cabo, debido a que sólo existe un médico general y un pasante.

Entiende que el Estado debe empoderarse y eficientizar el trabajo de las Unap que están presentes en los barrios de esta ciudad, así como en campos y bateyes de la provincia, para que el paciente no tenga que ir a los hospitales para que le den las atenciones requeridas.

El doctor Hernández Asencio, consideró que esta situación se da por la carencia de personal en esos centros de salud, por lo que deben ser nombrados médicos especialistas suficientes para que puedan cubrir los turnos del día y de la noche en las Unap y así cumplir su rol de 24 horas.

“Creo que las autoridades de salud deben habilitar, equipar y abastecer de medicamentos esos centros de primer nivel, tal y como lo establecen los protocolos de atención y así evitar inconvenientes con los pacientes”, expresó el dirigente del gremio médico.

Por otro lado, el galeno destacó el trabajo que desde hace muchos años viene desarrollando Goldny Millis, médico epidemiólogo, quien a través del departamento de epidemiología de la Universidad Central del Este (UCE) se mantiene llevando jornadas de prevención contra diversas enfermedades por los diferentes puntos de la provincia, lo que ha dado como resultado la disminución de la incidencia del dengue, la rabia y otras enfermedades.

Hernández Asencio, se pronunció en esos términos al participar como invitado en el programa Resumen Sabatino, que se transmite los sábados de 9 a 10 de la mañana por la emisora digital Viradio.com.do.