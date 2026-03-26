COE: 11 provincias y el Distrito Nacional, en alerta verde por vaguada

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Once provincias y el Distrito Nacional están en alerta verde por los efectos provocados por una vaguada, según el más reciente informe del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El organismo amplió la alerta por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

Las demarcaciones en alerta, además del Distrito Nacional, son El Seibo; María Trinidad Sánchez; Hato Mayor; La Vega; Hermanas Mirabal; Monseñor Nouel; Espaillat Samaná; San Pedro de Macorís y Monte Plata.

Respecto a las condiciones marítimas, el COE recomendó a los operadores tomar medidas de precaución debido a visibilidad reducida por aguaceros, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente alto.

Los efectos de la vaguada, en varios niveles de la troposfera, comenzaron a sentirse la tarde de este jueves en gran parte de Santo Domingo con lluvias fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de vientos.